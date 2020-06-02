93 مليون و754 ألف جنيه إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بـ"الأدبية" فى مايو

أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية، برئاسة محمود محمد عبد الله مدير مجمع الوارد خلال شهر مايو 2020 عن مشمول 294 شهادة جمركية وارد نهائى بجميع الأنظمة، وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع وزيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح) وقطع غيار أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهاتف المحمول ، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة كمال نجم، على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 8 ملايين و889 ألف و96 جنيها بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 83 مليونا و601 ألف و316 جنيها، كما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لصالح وزارة التجارة ( أرباح تجارية وصناعية ) حوالى 1 مليون و263 ألف و711 جنيها، وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الادبية خلال شهر مايو 2020 حوالى 93 مليون و 754 ألف و125 جنيها.
كما قامت إدارة الصادر برئاسة إيمان سلامة مدير الإدارة بإتمام تصدير مشمول 42 شهادة جمركية صادر نهائى لأصناف سيلاج ذرة ، دريس برسيم ، يوريا خلال نفس الفترة ، وتم تحصيل رسم صادر بمبلغ 270 ألف جنيه.
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