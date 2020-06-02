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وصول جثمان شابة فلسطينية لقطاع غزة بعد وفاتها بأزمة صحية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:49 م
وصول جثمان شابة فلسطينية لقطاع غزة بعد وفاتها بأزمة صحية سفير فلسطين بالقاهرة
كتب- هاشم الفخراني

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أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة عن وصول جثمان الفقيدة الشابة أمل رجب عبد الرحيم عاشور ( ٢٠ عاما ) إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري ، حيث وافتها المنية جراء أزمة صحية مزمنة   .

وأوضحت السفارة أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس و بمتابعة حثيثة من  وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، فقد تواصلت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة مع الجهات المصرية المعنية لإنجاز  اجراءات نقل جثمانها إلى قطاع غزة تلبية لرغبة أهلها بدفن الجثمان في غزة  .

و تابع  سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح  مع مندوبي السفارة بالقاهرة إنهاء كافة الإجراءات اللوجستية واستصدار الموافقات الأمنية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة لتيسير نقل الجثمان إلى قطاع غزة برفقة اثنين من ذويها

ويتقدم السفير دياب اللوح وكافة مستشاري وكوادر سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة و مندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية بخالص المواساة والتعازي القلبية لآل عاشور الكرام في فقيدتهم ، متمنيا أن يلهم الله ذويها الصبر والسلوان ..

 

 


فلسطين

إسرائيل

تل ابيب

قطاع غزة

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