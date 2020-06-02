وزير الأمن البوسنى يعلن استقالته وسط خلاف بشأن أزمة المهاجرين

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أعلن وزير الأمن فى البوسنة استقالته اليوم الثلاثاء على خلفية ما قال إنه غياب للدعم فى التعامل مع أزمة المهاجرين من حكومة تعانى من خلافات داخلية.

وقال فخر الدين رادونشيتش، الذي يتزعم حزب "الاتحاد من أجل مستقبل أفضل" أو (اس.بي.بي) الوسطي في الائتلاف الحكومي الذي تقوده الحركة القومية، في مؤتمر صحفي إن "أسباب الاستقالة هي مسألة مبدأ تماما".

وتابع "نعاني من خلاف سياسي"، مشيرا إلى نزاعات حول كيفية منع دخول المهاجرين غير الشرعيين، مضيفا أنه سيتقدم رسميا باستقالته في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وكان رادونشيتش قد اقترح الشهر الماضي ترحيل 9000 مهاجر غير شرعي من آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن اقتراحه قوبل بانتقادات حادة من نشطاء حقوق الإنسان وفشل في الحصول على موافقة الحكومة ذات الأحزاب المتعددة.