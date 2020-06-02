واقعة "اعتقال عنصرى" جديدة للشرطة الأمريكية.. تعرف على التفاصيل

كتب أحمد عرفة

ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن 3 من أفراد الشرطة الأمريكية حاول القبض على رجل من أصول أفريقية، وذلك أثناء فض الاحتجاجات، التي وقعت على إثر مقتل جورج فلويد خنقا على يد شرطي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، حيث طلب رجال الشرطة الأمريكية من الرجل النهوض والذهاب معهم لكنه رفض، ما دفع العناصر لتقيده بالقوة.

وعندما أخذوا بطاقة هويته اكتشفوا أن الرجل يعمل في مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف. بي.آي"، فقاموا بفك قيوده وبدأ المسؤول بـ "إف بي آي" في توبيخهم، كما أخذ بطاقات رجال الشرطة وطلب منهم الانتظار في مركز الشرطة، حتى يأتي لمقابلة المسؤول عنهم.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار، موضحا أن هذه التحركات يقودها إرهابيون محليون وهذه جريمة ضد الإنسانية، وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال خطابه في البيت الأبيض، أن العديد من حكام الولايات فشلوا في حماية مواطنيهم من هجمات العصابات واللصوص.

وقال دونالد ترامب، إنه طلب من حكام الولايات نشر الحرس الوطني بالأعداد الكافية لحماية المواطنين، متابعا: سأتخذ قرار بنشر الجيش في حال تصاعدت الأمور لضبط الأمن والنظام بسرعة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، : أحذر منظمي الإرهاب والحركات بأننا سنحاكمهم، وسأتخذ قرارا بنشر الجيش في حال تصاعدت الأمور لضبط الأمن والنظام بسرعة.

وأشار دونالد ترامب خلال خطابه بالبيت الأبيض: واجبي الأول هو الدفاع عن هذا الشعب، وتابع دونالد ترامب: بالنسبة لجورج وأسرته أقول إن موته لن يذهب سدى.

وأكد ترامب، أنه سيعمل على حماية المتظاهرين السلميين ولن يسمح باختطاف أصواتهم، وأضاف الرئيس الأمريكي: سنطبق العدالة في قضية مقتل جورج فلويد، وسأعمل على احترام قانون البلاد.