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هاآرتس: 2.5% من الإسرائيليين أصيبوا بفيروس كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:10 ص
هاآرتس: 2.5% من الإسرائيليين أصيبوا بفيروس كورونا كورونا
كتب- هاشم الفخرانى

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كشف باحثون إسرائيليون النقاب عن أن  قرابة 2.5% من الإسرائيليين،  أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد، ما يعني أن حوالي 200 ألف شخص أصيب بالفيروس، أي أكثر بعشر مرات من عدد المرضى المؤكدين بموجب بيانات وزارة الصحة. ونقلت صحيفة" هاآرتس" الإسرائيلية عن مسئولين في وزارة الصحة الاسرائيلية ، وفريق الوباء وجامعة تل أبيب إلى أن 2-3 % ة فقط من السكان ، بين 200 و 300000 شخص في إسرائيل ، أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا، لكن رغم ذلك، فإن إسرائيل ما زالت بعيدة عن مفعول حصانة القطيع، التي تتطلب إصابة بالفيروس بنسبة 60% على الأقل.

وتهدف الدراسة المشتركة إلى تزويد وزارة الصحة بالمعلومات للمساعدة في إدارة الوباء. اعتمدت أولاً على اختبارات الدم للأجسام المضادة لـ IGG ، والتي تشير إلى استجابة جهاز المناعة في الجسم للفيروس. عادة ما يتطور مثل هذا التفاعل بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من التعرض للفيروس، ويحدث أيضًا في الأشخاص الذين اصيبوا بالفيروس ولم تظهر عليهم أعراض المرض.

وحسب الباحثين، فإن نسبة مصداقية العينة المصلية هي 95% - 98%، وتم العثور خلال الأبحاث على مضادات من نوع IgG، وهي مضادات تظهر بعد أسبوع أو أسبوعين من الإصابة بالفيروس. وفي فيروسات أخرى، يرتبط هذا النوع من المضادات بذاكرة التطعيم ولديها قدرة دفاعية. ورغم ذلك، فإنه بكل ما يتعلق بكورونا لا يزال من غير الواضح أي مستوى من الحماية توفر هذه المضادات ولأي مدة.

كذلك تبين من الإحصاء أن أوسع انتشار للإصابة بالفيروس هي في سن 40 – 59 عاما، حيث وصلت نسبة الإصابة بالفيروس إلى 3.6% بين هذه الفئة العمرية. ونسبة الإصابة بالفيروس بين الأعمار 0 – 19 عاما هي 0.8%..

 

 

 

 

 


فيروس كورونا

إسرائيل

تل أبيب

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