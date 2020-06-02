اليوم السابع
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نائب محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمستشفيات المحافظة مع اللجنة المشكلة.. صور

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:58 م
نائب محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمستشفيات المحافظة مع اللجنة المشكلة.. صور نائب محافظ بورسعيد ولجنة المرور على المستشفيات
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

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 نائب محافظ بورسعيد ، جولة تفقدية بمستشفى الحميات وبورفؤاد والزهور والمبرة ، ضمن أعمال اللجنة التى شكلها محافظ بورسعيد، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمرور على جميع المستشفيات التى تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وذلك لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير الازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

رافق نائب محافظ بورسعيد، خلال جولته، ممثلى والتفتيش والمتابعة بالمحافظة والصحة والتأمين الصحى الشامل.

تابع نائب محافظ بورسعيد، خلال جولته التى بدأت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، تواجد الأطقم الطبية والتمريض ومسئولى المخازن، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، والتى تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وجه نائب محافظ بورسعيد، برفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، من خلال تقديم كافة اوجه الرعاية الطبية والصحية وحسن المعاملة للمرضي، مشيرًا إلى استمرار أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بصفه دورية، مؤكدًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج من هذه الأزمة.

أكد نائب محافظ بورسعيد، أن هناك تكليفات مشددة من محافظ بورسعيد، للمتابعة المستمرة للمستشفيات التى تستقبل حالات الاشتباة للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توفير الإمكانيات، والخدمات المقدمة للمواطنين.

 وكسف نائب محافظ بورسعيد، أن هناك خطوط ساخنة، أعلنت عنها المحافظة على صفحتها الرسمية للإبلاغ عن أى مشكلة أو شكوى خاصة بفيرس كورونا.

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نائب محافظ بورسعيد ولجنة المرور على المستشفيات يتفقدان مستشفى الحميات والزهور

 

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نائب محافظ بورسعيد ولجنة المرور على المستشفيات يتفقدان مستشفى الحميات والزهور

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نائب محافظ بورسعيد ولجنة المرور على المستشفيات يتفقدان مستشفى الحميات والزهور

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نائب محافظ بورسعيد ولجنة المرور على المستشفيات يتفقدان مستشفى الحميات والزهور

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نائب محافظ بورسعيد ولجنة المرور على المستشفيات يتفقدان مستشفى الحميات والزهور

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نائب محافظ بورسعيد ولجنة المرور على المستشفيات يتفقدان مستشفى الحميات والزهور

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نائب محافظ بورسعيد ولجنة المرور على المستشفيات يتفقدان مستشفى الحميات والزهور

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نائب محافظ بورسعيد ولجنة المرور على المستشفيات يتفقدان مستشفى الحميات والزهور

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نائب محافظ بورسعيد ولجنة المرور على المستشفيات يتفقدان مستشفى الحميات والزهور

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نائب محافظ بورسعيد ولجنة المرور على المستشفيات يتفقدان مستشفى الحميات والزهور

df389a62-cedd-4b47-8f10-a1618c786360

 
نائب محافظ بورسعيد ولجنة المرور على المستشفيات يتفقدان مستشفى الحميات والزهور

 

e4179658-d70d-4d5b-8d3a-081571efc199
نائب محافظ بورسعيد ولجنة المرور على المستشفيات يتفقدان مستشفى الحميات والزهور

 

f3c233e7-67d0-4a30-8dda-28761639e1bd
نائب محافظ بورسعيد ولجنة المرور على المستشفيات يتفقدان مستشفى الحميات والزهور

 

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نائب محافظ بورسعيد ولجنة المرور على المستشفيات يتفقدان مستشفى الحميات والزهور

 

 

 


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