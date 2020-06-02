مظاهرات بالعاصمة الإيطالية ضد رئيس الحكومة احتجاجا على تفشى كورونا .. صور

كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

نظم القادة اليمينيين أنطونيو تاجانى، ماتيو سالفينى وجورجيا ميلونى، مظاهرات احتجاجية، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإيطالية روما، ضد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى، احتجاجا على تفشى فيروس كورونا التاجى المستجد "كوفيد – 19" بجميع أنحاء إيطاليا.



إتقاط الصور خلال الاحتجاجات ضد رئيس الحكومة

و من جهتها، أعلنت وكالة الحماية المدنية فى إيطاليا، إنه تم تسجل عدد 60 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، يوم أمس الإثنين، مقابل 75 حالة، يوم الأحد ، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 33475.



أحد المشاركين بالإحتجاجات

وأضافت الوكالة، أن العدد الإجمالى للوفيات منذ ظهور التفشى فى 21 فبراير ارتفع إلى 33475 فيما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.



التقاط الصور خلال مظاهرة لإسقاط رئيس الحكومة

وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 233019، وهى سادس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل، وتراجع عدد حاملى الفيروس فى الوقت الحالى، إلى 42075 بعدما كان 43691 فى اليوم السابق.



الزعيم اليمينى الإيطالى ماتيو سالفينى كما تراجع عدد المرضى فى وحدات العناية المركزة إلى 435 بعدما كان 450 يوم السبت. وأُعلن تعافى 157507 من المصابين بالفيروس بعدما بلغ العدد 155633 قبل يوم. كما تراجع عدد المرضى فى وحدات العناية المركزة إلى 435 بعدما كان 450 يوم السبت. وأُعلن تعافى 157507 من المصابين بالفيروس بعدما بلغ العدد 155633 قبل يوم.

الزعيمة اليمينية جيورجيا ميلونى خلال التظاهرات وقالت الوكالة إن 2.434 مليون شخص خضعوا للفحص فى إيطاليا مقابل 2.405 مليون يوم الجمعة. ويبلغ عدد السكان فى إيطاليا حوالى 60 مليون نسمة. وقالت الوكالة إن 2.434 مليون شخص خضعوا للفحص فى إيطاليا مقابل 2.405 مليون يوم الجمعة. ويبلغ عدد السكان فى إيطاليا حوالى 60 مليون نسمة.

المتظاهرون يحملون علم ايطاليا