مظاهرات بالعاصمة الإيطالية ضد رئيس الحكومة احتجاجا على تفشى كورونا .. صور

نظم القادة اليمينيين أنطونيو تاجانى، ماتيو سالفينى وجورجيا ميلونى، مظاهرات احتجاجية، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإيطالية روما، ضد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى، احتجاجا على تفشى فيروس كورونا التاجى المستجد "كوفيد – 19" بجميع أنحاء إيطاليا.
إتقاط الصور خلال الاحتجاجات ضد رئيس الحكومة
و من جهتها، أعلنت وكالة الحماية المدنية فى إيطاليا، إنه تم تسجل عدد 60 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، يوم أمس الإثنين، مقابل 75 حالة، يوم الأحد ، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 33475.
أحد المشاركين بالإحتجاجات
وأضافت الوكالة، أن العدد الإجمالى للوفيات منذ ظهور التفشى فى 21 فبراير ارتفع إلى 33475 فيما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
التقاط الصور خلال مظاهرة لإسقاط رئيس الحكومة
وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 233019، وهى سادس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل، وتراجع عدد حاملى الفيروس فى الوقت الحالى، إلى 42075 بعدما كان 43691 فى اليوم السابق.
الزعيم اليمينى الإيطالى ماتيو سالفينى
الزعيمة اليمينية جيورجيا ميلونى خلال التظاهرات
المتظاهرون يحملون علم ايطاليا
جانب من التظاهرات بالعاصمة الايطالية
منظمى المظاهرة يلتقطون الصور
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