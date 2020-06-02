مستشفى الحجر الصحى بقها لمديرها:شكرا لتأسيس أول فريق لخدمة مرضى كورونا

القليوبية نيفين طه

أعلنت مستشفي قها للحجر الصحي بمحافظة القليوبية،علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك،عن الدور الكبير الذى قام به الدكتور نبيل قطب ،مدير المستشفي والذى اسس أول فريق طبي للمشاركة في علاج كورونا المستجد.

وذكر البيان "في غمرة الأحداث وتلاحقها وسرد قصص الألم والأمل وحكايات البطولة اليومية التي أصبحت عرف سائد لكل بطل من ابطال المنظومة الصحيةلا ننسى الطبيب البطل دكتورنبيل قطب مدير عام مستشفى قها، هذا الرجل الخمسيني الذي كان أول المشاركين والمؤسسين للعمل في الحجر الصحي بمستشفى قها وكان قائد الجروب الأول، رغم كبر السن وعنده العذر لذلك الا انه بادر ووضع أولى لبنات المنظومة الصحيحة وقدم بمشاركته تلك درسا بليغا في التضحية والانتماء وكان القائد القدوة الذي يتقدم الصفوف ،تلك النماذج المضيئة التي رسمت في وجداننا مشاعر الحب والوفاء، وجعلتنا نبادر لنلتحق بالركب ونشارك جميعا في تلك المعزوفة الوطنية بقوة وتحدي .

كما وجهت مستشفي قها للحجر الصحي بمحافظة القليوبية،الشكر والتقدير للطبيبان تامر احمد عبدالعزيز ،ومحمد رفعت ،لبقائهم في المستشفي لمدة30 يوما لخدمة المرضي ومواجهه عجز الأطباء حتي لا يتم تقصير بخدمة المرضي ورعايتهم

وذكرت المستشفي في بيان لها علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك"دكتورتامر أحمد عبدالعزيز،ودكتور محمد رفعت أبطال من الطراز الفريد والمجهود العجيب، 30 يوما في الحجر الصحي، ودوما متجهزين ومتأهبين ورغم قلة عدد الأطباء فإنهم استطاعوا ان يعملوا في تلك الظروف ويسدون هذا العجز ويداوون المرضى ويتابعونهم ويتنقلون بين الغرف والادوار ويساعدهم تمريض متميز ليقدموا افضل خدمة طبية لمرضانا، هم فرسان مصر بنبلهم وكرم اخلاقهم وهمتهم العالية، نفتخر بهم ونقدر عملهم وتعبهم، ونقول لهم شكرا من القلب.

أعلنت مستشفى قها المركزى للحجر الصحى لمرض فيروس كورونا، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى وخروج 6 حالات بعد ورود التقارير الخاصة سلبية بعد إجراء مسحتين له، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 244 متعافى.

وقال الدكتور أحمد سعد خيامى رئيس الفريق الطبى الخامس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 244 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وأكدت مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.