"مستثمرى العاشر": زيارات مفاجئة للمصانع للتأكد من إجراءات الحماية من كورونا

كتب: مدحت عادل

أكد الدكتور أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الجمعية تجرى زيارات مفاجئة على المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية للتأكد من مدى التزامها بإجراءات الحماية والسلامة اللازمة لحماية العاملين من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأضاف أيمن رضا، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن جمعية المستثمرين تتولى تغيير أعضاء اللجان المشاركة في الجولات لتفادي إبلاغ أصحاب المصانع بمواعيد مرور اللجان، وذلك حرصا على نجاح خطوات الجمعية للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وأجرى محمد سعفان وزير القوى العاملة زيارة إلى مدينة العاشر من رمضان يوم الأحد المقبل، في إطار الزيارات التي تستقبلها مدينة العاشر من رمضان للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالمدينة الصناعية.

وشكلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، لجنة عليا من أجل إدارة الأزمة منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا المستجد في مصر وحتى الآن، برئاسة هيئة التنمية الصناعية وممثلي وزارة القوى العاملة، وعضوية جمعية مستثمري العاشر من رمضان، من أجل مراقبة ومتابعة تطبيق المصانع لإجراءات الوقاية من الفيروس بين العاملين، ومن أهمها تخفيف كثافة حافلات نقل العمالة إلى 60% فقط لضمان الحفاظ على العمالة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات وتطهير الأيدي وخطوط الإنتاج.

وعقدت اللجنة العليا للأزمات اجتماعا، من أجل متابعة الوضع الحالي للمنطقة الصناعية، حيث أن الجمعية أخذت على عاتقها توفير كافة لوازم الحماية والإجراءات الوقائية، ومنها الكمامات والقفازات ومواد التطهير.

وأوضح الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر، أن الجمعية على أتم استعداد لتطبيق إجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع بدء تطبيق إجراءات عودة الحياة تدريجيا.

وتعتبر مدينة العاشر من رمضان أكبر مدينة صناعية في مصر وأقدمها، وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العاشر من رمضان نحو 400 كيلو متر مربع، ويتردد عليها نحو 500 ألف عامل يوميا وهم مغتربون من محافظات أخرى أغلبها وأغلبهم من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.