محافظ بورسعيد يوجه بالتنسيق بين جميع المرافق قبل رصف المنطقة الصناعية.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع جهات المرافق المختلفة بالمحافظة، وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بحضور اللواء علاء المالكى، مدير المنطقة الصناعية والمقاولين المنفذين لأعمال الرصف وشركة المقاولون العرب.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بالمنطقة للبدء فى أعمال الرصف.

كما وجه "الغضبان"، بالتنسيق بين هذه الجهات عند إجراء أية إصلاحات أو أعمال إحلال وتجديد، وقبل بدء الحفر كإجراءات احترازية منعاً لإهدار الوقت والجهد، وسرعة انجاز الأعمال.

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات المسئولة عن المرافق، منعاً لتكرار عمليات حفر وتكسير الشوارع وإعادة الشئ لأصله وأن تتم كل عملية على أعلى جودة وبشكل كامل، للحفاظ على البنية التحتية للمحافظة وتطويرها لتتواكب مع ما تشهده من عمليات تنمية شاملة وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ على أهمية سرعة انجاز أعمال الصرف وأعمال المرافق حتى يتثنى البدء فى رصف المنطقة الصناعية بالكامل والتى شهدت تحولًا كبيرًا بعد دخول صناعات وكيانات صناعية كبرى.

اجتماع محافظ بورسعيد

اجتماع محافظ بورسعيد

اجتماع محافظ بورسعيد

اجتماع محافظ بورسعيد

اجتماع محافظ بورسعيد