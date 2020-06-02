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محافظ الوادى الجديد: عودة النقل الجماعي بفواصل بلاستيكية بين الركاب

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:22 م
محافظ الوادى الجديد: عودة النقل الجماعي بفواصل بلاستيكية بين الركاب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أكد اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، عودة إحدى شركات النقل الجماعي بكامل قوتها، بعد توقف على مدار الأسبوع الماضي لإجازة عيد الفطر المبارك، وما سبقه من تخفيض أعداد الركاب استمر لأكثر من شهر بنسبة 50% ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد بين المسافرين على متن الحافلات تلك الفترة.

وأضاف الزملّوط، أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة بهدف الاطمئنان على جاهزية العمل وإجراءات الوقاية قبل استئناف التشغيل، مشيرًا إلى تفعيل منظومة أمان طوال ساعات السفر شملت تركيب ستائر بلاستيكية تحوي طبقات عازلة ومعقمة من الخارج تفصل بين مقاعد المسافرين منعاً للاحتكاك، واستنشاق الهواء الملوث، حفاظًا على سلامة الجميع من فرص العدوى ونقل الفيروس

ولفت محافظ الوادي الجديد، إلى التأكد من سلامة تركيب بوابة بلاستيكية عازلة بين الركاب والسائقين داخل الحافلة، لافتاً إلى حرصه الشديد على توفير معايير السلامة وسبل الراحة والأمان لجميع المسافرين، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتوجيهات رؤساء مجالس قطاع الأعمال الخاص للشركات التابعة لها باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.

  وكان محافظ الإقليم قد أصدر قراراً بإيقاف شركة الصعيد للنقل الجماعي لعدم التزامها تعليمات الوقاية والاحتراز بشأن تخفيض أعداد المسافرين بسيارات الشركة في المواعيد المقررة إلى 50%، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد كافة أنواع المخالفات والتي من شأنها تهديد الصحة العامة وسلامة وأمن المواطنين على أرض المحافظة.

 


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