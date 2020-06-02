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مجلس القضاء الكويتى يوافق على ترقية 17 مستشاراً إلى درجة وكيل استئناف

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:58 م
مجلس القضاء الكويتى يوافق على ترقية 17 مستشاراً إلى درجة وكيل استئناف العدل الكويتية
كتب محمد جمال

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وافق مجلس القضاء اليوم على ترقية 17 مستشاراً في محكمة الاستئناف إلى درجة وكيل محكمة الإستئناف اعتباراً من أغسطس المقبل.

وذكرت صحيفة الجريدة الكويتية أن الأسماء الذين تمت ترقيتهم إلى درجة وكيل استئناف هم:

• د. صالح ناصر الركف

• حامد أحمد العمار

• خالد علي الجسار

• د. سعد ناصر العجمي

• د. صنهات عبدالله المطيري

• محمد مبارك العنجري

• يوسف سليمان الحداد

• طلال محمد المعجل

• وليد عبدالله الهملان

• عادل عبدالرزاق الدوسري

• هشام عبدالله محمد

• سعد فهد المريخي

• هاني محمد المانع

• محمود ابراهيم الخلف

• ناصر صالح الأثري

• عبدالهادي عبدالرحمن النويف

• راضي محمد القحص


الكويت

ترقيات

النيابة العامة

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