اليوم السابع
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"لو عايز تدارى علي بوستاتك القديمة".. اشترك بـ"ارشفة المحتوى علي فيسبوك"

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:00 م
"لو عايز تدارى علي بوستاتك القديمة".. اشترك بـ"ارشفة المحتوى علي فيسبوك" صورة ارشيفية
كتبت هبة السيد

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أطلقت فيس بوك "إدارة النشاط" لمساعدة المستخدمين على أرشفة المشاركات القديمة أو وضعها في المهملات، وكل ذلك في مكان واحد. وتمنح خاصية "أرشيف المحتوى" الاحتفاظ بالمحتوى ألذى لم يعد يرغب المستخدم في أن يراه الآخرون على فيسبوك. على سبيل المثال، يمكن لأى مستخدم أرشفة منشور قام  بنشره عندما كان في المدرسة الثانوية وما زال يجده مسليًا ولكنه لا يفضل أن يراه أحد آخر على فيسبوك الآن.
 
وعادة ما تتغير الأمور فى حياة الناس فهناك من يدخل سوق العمل بعد الانتهاء من دراستك الجامعية أو ينتقل من علاقة عمل قديمة، لذا تسعى شبكة فيس بوك للتسهيل علي المستخدمين تنظيم حضورهم على فيس بوك لتعبر عن وضعهم الحالي بدقة. 
 
 
 تتيح خاصية "إدارة النشاط" أيضًا نقل المشاركات التي لم يعد يرغب المستخدم في وجودها إلى المهملات. وستظل في المهملات لمدة 30 يومًا قبل حذفها ما لم تختر حذفها يدويًا أو استعادتها قبل ذلك. و يمنح هذا الخيار بعض المساحة للتفكير في حالة تغيير رأى المستخدم بشأن حذف المشاركات القديمة.
 
 
 و لتبسيط عملية ادارة المشاركات في وقت واحد مهما كانت كثيرة، تتيح خاصية "إدارة النشاط" عرض وإدارة المشاركات بشكل مجمّع. للمساعدة على فرز ما يتم البحث عنه والعثور عليه، مثل المشاركات مع أشخاص محددين أو ضمن نطاق زمني محدد.
 
 
وقالت فيسبوك في بيان"سيتم إطلاق "إدارة النشاط" أولاً على الهاتف المحمول، وستكون متاحة على منصات أخرى في المستقبل. وسنواصل بناء خصائص جديدة لهذه الأداة للتأكد من أنها تلبي الاحتياجات الشخصية لإدارة المحتوى الرقمي الخاص على فيسبوك".
 
 

فيس بوك

ارشفة المحتوى

إدارة النشاط

المحتوى الرقمى

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