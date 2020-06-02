هلسنكى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة في إستونيا، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد فى إستونيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة لم يزد للمرة الأولى منذ نحو 3 أشهر ولا يزال ثابتا عند 1870 حالة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم "لم يزد عدد الحالات المكتشفة لعدوى الفيروس التاجي في إستونيا يوميًا للمرة الأولى منذ ما يقرب من 3 أشهر ولا يزال ثابتا عند 1870 حالة، منذ 31 كانون يناير، تم إجراء أكثر من 85 ألف اختبار لفيروس التاجي في إستونيا، هناك 20 مريضًا في المستشفيات، وتوفي 68 شخصاً خلال الوباء".