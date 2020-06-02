يذكر أن إستونيا رفعت منذ 18 مايو الماضي، نظام حالة الطوارئ، الذي أعلن يوم 12 مارس، بسبب تفشي الوباء في البلاد، وأعلنت الحكومة أنها ستخفف القيود تدريجيا على عدة مراحل.