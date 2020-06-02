اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة "الأعلى للمستشفيات" تتفقد الطابق الـ5 بمستشفى كفر الشيخ الجامعى لتحويله لعزل

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:10 م
لجنة "الأعلى للمستشفيات" تتفقد الطابق الـ5 بمستشفى كفر الشيخ الجامعى لتحويله لعزل لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقدت لجنة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مستشفى جامعة كفر الشيخ، للتعرف على إمكانيات الجامعة لتحويل أحد أدوارها لعزل لمصابى مرضى كورونا .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد خليل، مدير مستشفى جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب البيطرى، والدكتورة غادة إسماعيل، المشرف على لجنة مكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة عبد المشرف مكافحة العدوى بمستشفى جامعة الإسكندرية، والدكتورة نهله نصير، مدير وحدة مكافحة العدوى، والدكتور طه إسماعيل، وكيل كلية الطب البشرى. 

وتفقدت اللجنة العيادات الخارجية والمعامل، والدور الخامس الذى سيتم تحويله لدور عزل، ورصدت اللجنة مع مدير المستشفى وعميد كلية الطب، بعض التعديلات البسيطة التى سوف يتم تنفيذها لتحويل الدور لعزل.

وأشادت الدكتورة غادة إسماعيل، المشرف على لجنة مكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بالمستشفى الجامعى بكفر الشيخ، سواء على ما يقدم بها من خدمات طبية أو بالمواقع المتميز الذى سيكون مكاناً مناسباً لتحويل الدور الخامس لدور عزل حالات الإصابة بكورونا.

وتمكنت اللجنة مع المسئولين بالمستشفى تحديد الحجرات الخاصة بالأطقم الطبية وحجرة تغيير ملابس العزل، إضافة لتحديد أحد المصاعد، ليكون مخصصاً لمرضى كورونا والمشتبه فى حالتهم، حتى لا يحدث اختلاط بين المرضى المترددين على المستشفى وبين الحالات المصابة.

 

 لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي (1)

لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي

 

لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي (2)
لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي 

 

لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي (3)
لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي 

 

 

لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي (4)
لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي

 

لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي (5)
لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي 

 

 

لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي (6)
لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي 

 

 

لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي (7)
لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي 

 

 

لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي (8)
لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي 

 

 

لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي (9)
لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي 

 

 


أخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

حزب مستقبل وطن

مبادرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أطباء عزل كفر الشيخ يوجهون الشكر للدولة على دعمها لهم وللمرضى.. الأطقم الطبية بالمستشفى العام يطالبون المواطنين بالتزام إجراءات السلامة للحفاظ على صحتهم.. وممرضات العزل : المرضى يتلقون أفضل رعاية.. صور

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:42 ص

محافظ كفر الشيخ: سأتابع تطبيق العقوبات على المخالفين حفاظا على المواطنين

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:43 م

محافظ كفرالشيخ يتابع تطبيق المحلات التجارية لقرار الغلق.. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:30 م

محافظ كفر الشيخ : حملات مكبرة للتفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة