لجنة "الأعلى للمستشفيات" تتفقد الطابق الـ5 بمستشفى كفر الشيخ الجامعى لتحويله لعزل

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقدت لجنة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مستشفى جامعة كفر الشيخ، للتعرف على إمكانيات الجامعة لتحويل أحد أدوارها لعزل لمصابى مرضى كورونا .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد خليل، مدير مستشفى جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب البيطرى، والدكتورة غادة إسماعيل، المشرف على لجنة مكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة عبد المشرف مكافحة العدوى بمستشفى جامعة الإسكندرية، والدكتورة نهله نصير، مدير وحدة مكافحة العدوى، والدكتور طه إسماعيل، وكيل كلية الطب البشرى.

وتفقدت اللجنة العيادات الخارجية والمعامل، والدور الخامس الذى سيتم تحويله لدور عزل، ورصدت اللجنة مع مدير المستشفى وعميد كلية الطب، بعض التعديلات البسيطة التى سوف يتم تنفيذها لتحويل الدور لعزل.

وأشادت الدكتورة غادة إسماعيل، المشرف على لجنة مكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بالمستشفى الجامعى بكفر الشيخ، سواء على ما يقدم بها من خدمات طبية أو بالمواقع المتميز الذى سيكون مكاناً مناسباً لتحويل الدور الخامس لدور عزل حالات الإصابة بكورونا.

وتمكنت اللجنة مع المسئولين بالمستشفى تحديد الحجرات الخاصة بالأطقم الطبية وحجرة تغيير ملابس العزل، إضافة لتحديد أحد المصاعد، ليكون مخصصاً لمرضى كورونا والمشتبه فى حالتهم، حتى لا يحدث اختلاط بين المرضى المترددين على المستشفى وبين الحالات المصابة.

لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي



لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي



لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي



لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي



لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي



لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي



لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي



لجنة المجلس الأعلى للمستشفيات تتفقد مستشفى كفر الشيخ الجامعي