اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

كيف يؤثر فيروس كورونا على الجهاز العصبى بالجسم

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:00 م
كيف يؤثر فيروس كورونا على الجهاز العصبى بالجسم خلايا عصبية وتأثير كورونا
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتسبب جائحة COVID-19 في مئات الآلاف من حالات الالتهاب الرئوي الحاد والضيق التنفسي، في 188 دولة ومنطقة في العالم.
العامل المسبب، لفيروس كورونا SARS-CoV-2 ، هو فيروس تاجي جديد ، مع مضاعفات رئوية معروفة، ولكن مع ذلك، يتزايد الدليل على أن الفيروس يؤثر أيضًا على الأعضاء الأخرى ، مثل الجهاز العصبي والقلب.
 
تناقش ورقة جديدة نشرت في مجلة الأعصاب الأمريكية JAMA Neurology في مايو 2020 مضاعفات COVID-19 فيما يتعلق بالجهاز العصبي، ويصيب الفيروس البشر عن طريق مستقبلات ACE2 في الأنسجة المختلفة ، بما في ذلك ظهارة الشعب الهوائية وخلايا الكلى والأمعاء الدقيقة ونسيج الرئة والخلايا البطانية.
 
وبما أن البطانة موجودة داخل الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم ، فإن هذا يوفر مسارًا محتملًا لحدوث التنسج الكبدي في الدماغ. علاوة على ذلك ، أظهر تقرير حديث أن ACE2 موجود أيضًا في الخلايا العصبية في الدماغ ، ومن المثير للاهتمام أن مستقبلات  ACE2 توجد داخل الأنسجة العصبية، وهذا يعنى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الخلايا العصبية والخلايا الدبقية في جميع أجزاء الجهاز العصبي المركزي.
 

كيف تحدث الإصابات العصبية مع كورونا CoV-2؟

تشير المعرفة الحالية إلى إمكانية الغزو الفيروسي للخلايا العصبية بعدة آليات،  وتشمل هذه انتقال الفيروس إلى الخلايا المصابة ، والدخول إلى الدماغ من خلال العصب الشمي ، وعدوى بطانة الأوعية الدموية ، وهجرة خلايا الدم البيضاء المصابة عبر الحاجز الدموي الدماغي (BBB).

ثبت أيضا أن الفيروسات التاجية ينتشر مرة أخرى على طول العصب من النهايات العصبية الطرفية ، وبالتالي يدخل الدماغ، وبفضل الانتقال السريع للفيروس يسمح له الوصول إلى الخلية العصبية، بهذه الطريقة قد يدخل الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي (CNS) من الأنف. 
 
قد يعني هذا أن الإصابة الفيروسية للظهارة الشمية، وليس الخلايا العصبية الشمية، هي المسؤولة عن فقر الدم، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد ذلك.
 

الاحتياطات لمرضى كوفيد 19 المصابين بأمراض عصبية

إذا كان المريض يعاني بالفعل من حالات عصبية تتطلب رعاية خاصة ، فمن المحتمل أن يكون أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 ، بسبب أمراض الرئة أو القلب أو الكبد المتزامنة ، مع أمراض الكلى (عند غسيل الكلى) ، إذا كانوا يعانون من زيادة الوزن أو على الأدوية المثبطة للمناعة.
 

مصابين كورونا

الخلايا العصبية الشمية

أمراض عصبية

الخلايا العصبية في الدماغ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. توزيع الأدوية على مصابى كورونا فى العزل المنزلى بالجيزة

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:15 م

دراسة صينية: 42% من مصابى كورونا لم تظهر عليهم أى أعراض

السبت، 30 مايو 2020 04:00 م

هل يفقد مصاب كورونا حاستى الشم والتذوق للأبد؟.. أستاذ أمراض صدرية يجيب

الجمعة، 29 مايو 2020 11:09 م

أستاذ مناعة يكشف كيفية التعامل مع مصاب كورونا خلال العزل المنزلى

الجمعة، 29 مايو 2020 11:03 م

موقع طبى: 80% من مصابى كورونا لا يعرفون شيئا عن إصابتهم

الجمعة، 29 مايو 2020 04:19 م

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

الجمعة، 29 مايو 2020 12:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسى يجتمع بمدبولى وعامر ويوجه بمواصلة اتخاذ الإجراءات لتحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يجتمع بمدبولى وعامر ويوجه بمواصلة اتخاذ الإجراءات لتحسين مؤشرات الاقتصاد

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة