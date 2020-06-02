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كاميرا مراقبة تكشف مقتل صاحب مطعم على يد سائق "توك توك"

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:27 م
كاميرا مراقبة تكشف مقتل صاحب مطعم على يد سائق "توك توك" اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية
الشرقية – فتحية الديب

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من كشف غموض واقعة غياب صاحب مطعم وجبات سريعة بالمدينة؛ إذ تبين مقتل الرجل على يد جاره، والذي دهسه بواسطة "توك توك" قبل أن يقتله ويتخلص من جثته في مصرف بدائرة قسم شرطة القنايات.

 كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بغياب "س ش" صاحب مطعم "حاتي" ووجبات سريعة، عن مسكنه بدائرة قسم شرطة القنايات.

 جرى تشكيل فريق بحث جنائي لفحص الواقعة، وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة بشوارع المنطقة تبين أنه حال مرور المجني عليه بأحد شوارع المدينة صدمه "توك توك"، قبل أن يتوقف قائده ويهوى على رأس المجني عليه بقطعة حديدية حتى قتله، وحمل جثته في الدراجة البخارية ولاذ بالفرار.

 تم ضبط المتهم، ويُدعى "سيد.ش" من جيران المتهم، وبمواجهته أقر بجريمته بسبب خلافات جيرة سابقة بينه وبين المجني عليه، وأنه استغل في ذلك خلو الشارع من المارة، قبل أن يتخلص من الجثة بأحد مصارف المدينة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، مدير النيابة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 
 

 
 
 

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