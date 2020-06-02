اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عضو بنقابة الأطباء: تعافى 80 من 372 طبيبا مصابين بفيروس كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:00 ص
عضو بنقابة الأطباء: تعافى 80 من 372 طبيبا مصابين بفيروس كورونا الدكتور كريم مصباح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن إجمالى الإصابات المؤكدة بين الأطباء بفيروس كورونا المستجد بلغ 372 إصابة، من بينهم 160 طبيب مازالوا يتلقوا العلاج، وحوالى 80 طبيب تعافوا من الإصابة، موضحا أن عدد الشهداء من الأطباء بلغ 32 شهيد، وأوضح مصباح، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عدد الإصابات بين الأطباء مرشح للزيادة بقوة، خاصة أن هناك إصابات متعددة خلال الـ48 ساعة الأخيرة لم يتم رصدها حتى الآن، نظرا للإجازة الاستثنائية لمدة 3 أيام بالنقابة العامة للأطباء.
 
كان الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، قد التقى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بديوان عام الوزارة، حيث أوضحت النقابة، فى بيان، أن الدكتورة هالة زايد أكدت على اهتمام الوزارة وأجهزة الدولة فى تطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية وثمنت على جهودهم في التعامل مع الجائحة.
 
وأكد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، على جميع مطالب النقابة وعلي الأهمية القصوي لقيام الدولة بالمهمة القومية التي تتمثل في حماية الفرق الطبية حتي يستطيع الأستمرار في قيامه بمهامة الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعا، كما أكد على أهمية التغلب على العقبات التى تقف أمام تنفيذ قرارات الدولة لحماية الفرق الطبية .
 
ولفت نقيب الأطباء، إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة علي فتح قناة تواصل علي مدار الـ 24 ساعه بين نقيب الاطباء ووزيرة الصحة حتي يتم حل مشكلات الفرق الطبية أول بأول ، أما عن مشكلة أطباء تكليف دفعة 2020  فأكد الدكتور حسين خيري على مطالب شباب الأطباء ، مؤكدا أنه ما تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين. 
 
 

نقابة الاطباء

اصابات الاطباء بكورونا

وفيات الاطباء بكورونا

شهداء الاطباء

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة