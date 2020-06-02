عزل كورونا يرغم أثرياء لندن على الزهد.. 23 مليار إسترليني تراجع فى إنفاقهم

كتبت: نهال أبو السعود

خفض أغنى 20% من البريطانيين إنفاقهم بنحو 23 مليار جنيه إسترليني بحلول منتصف يونيو ، وفقًا لتحليل معهد السياسة الجديدة الذي أظهر أن جائحة كورونا سمح بفرصة غير مسبوقة لزيادة المدخرات وسداد الديون، وفقا لصحيفة الجارديان.

بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق ، ستؤدي التخفيضات في المبلغ الذي تنفقه الأسر على الترفيه والرياضة إلى أن الأشخاص الذين هم في النصف السفلي من مقياس الدخل سيخفضون إنفاقهم بمقدار 3.5 مليار جنيه إسترليني فقط.

استنادًا إلى الأرقام التي تغطي ثلاثة أشهر عندما تم إغلاق جزء كبير من الاقتصاد قال مؤلفو الدراسة إن إجمالي الأموال غير المنفقة في جميع فئات الدخل من المرجح أن يصل إلى 57 مليار جنيه استرليني.

بينما تحاول الحكومة كبح جماح إنفاقها للحيلولة دون تصاعد عجز القطاع العام إلى ما يزيد عن 10% ، فإن التقرير سيعطي الذخيرة للناشطين المناهضين للفقر الذين يجادلون بأن الأثرياء سيكونون أكثر قدرة على تحمل معدلات ضرائب أعلى.

قال دان كوري، المستشار الاقتصادي السابق لجوردون براون: "في حين أن الأمر يتعلق بالحكم بالضبط على ما يجب أن نحسبه فإن تقديراتنا التي تم جمعها باستخدام الإحصاءات الرسمية ، تشير إلى أن الخُمس الأعلى للأسر التي يبلغ عددها 5.5 مليون سوف قد خفضت إنفاقها بنحو 23 مليار جنيه إسترليني إذا استمر الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر. وسيقلل من هم في ثاني أعلى خمس الأسر إنفاقهم بنحو 14 مليار جنيه إسترليني على مدى الربع. "

ولكن بشكل عام ، فإن الدليل واضح: المبلغ الذي وفرته الأسر القريبة من أعلى توزيع الدخل منذ بدء عملية الإغلاق ضخم. على سبيل المقارنة 23 مليار جنيه استرليني تعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي و48% مما تحصل عليه الحكومة في أكثر من ربع السنة من دافعي ضريبة الدخل الأساسية والعالية والإضافية مجتمعة ".

في وقت سابق من هذا الشهر ، قال بنك إنجلترا إن الودائع المصرفية ارتفعت بمقدار 13.1 مليار جنيه استرليني في مارس، وهو ارتفاع شهري قياسي.

غطت الأرقام فقط الأيام العشرة الأولى من الإغلاق. إذا تم تكرار معدل الزيادة على مدار 90 يومًا ، فسيصل الإجمالي إلى 127 مليار جنيه إسترليني.

وقال ستيف بارويك ، مدير شركة DevoConnect thinktank التي شاركت في رعاية التقرير: "إن إجمالي عددنا هو نصف ذلك عند 56.5 مليار جنيه إسترليني مما يدل على أننا كنا حذرين وربما أقل من الواقع."

في وقت سابق من هذا العام ، قال ريتشارد مورفي ، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة سيتي في لندن ، إن ضريبة الثروة يمكن أن تجمع ما يصل إلى 174 مليار جنيه إسترليني سنويًا للمساعدة في التعامل مع أزمة Covid-19 إذا فرضتها الحكومة بنفس معدل الدخل.