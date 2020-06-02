اليوم السابع
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طوكيو تبحث إصدار إنذار بشأن فيروس كورونا بعد تأكيد إصابة 34 حالة جديدة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:56 م
طوكيو تبحث إصدار إنذار بشأن فيروس كورونا بعد تأكيد إصابة 34 حالة جديدة تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
طوكيو (أ ش أ)

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صرحت مصادر حكومية يابانية، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة العاصمة طوكيو تدرس إصدار ما اسمته حاكمة طوكيو يوريكو كويكى "تنبيه طوكيو" عندما يبدأ عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا فى الارتفاع، حيث تم الإبلاغ عن 34 إصابة جديدة بالفيروس التاجى، وذكرت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ أن هذا الرقم هو الأعلى منذ أن رفعت اليابان حالة الطوارئ بالكامل الأسبوع الماضي والمرة الأولى منذ 14 مايو عندما تجاوزت حالات الإصابة اليومية 30 حالة.

وشهدت طوكيو أكبر عدد من الإصابات فى اليابان منذ أواخر مارس، وقد انخفض الرقم تدريجيًا منذ منتصف أبريل ، لكن طوكيو شهدت هذا الأسبوع ارتفاعا طفيفا.

وقالت كويكى الشهر الماضى إن طوكيو ستصدر الإنذار إذا استمر عدد حالات الإصابة الجديدة في تسجيل 20 حالة يوميا.
واستنادا إلى المؤشرات، بعد إصدار تنبيه طوكيو وحث الأشخاص على توخي الحذر، يمكن طلب تعليق الأعمال مرة أخرى، وسيطلب من الأشخاص الامتناع عن الخروج لأسباب غير ضرورية.

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء، أنها سجلت ما لا يقل عن 30 إصابة جديدة بالفيروس التاجى فى العاصمة، وهى المرة الأولى التى تصل فيها إلى هذا الرقم منذ 14 مايو الماضى، ونقلت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية على موقعها الإلكتروني عن بيان الحكومة الحضرية إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في العاصمة ارتفع إلى 5279.

يذكر أن حكومة مدينة طوكيو تخفف الإغلاق بعد أن رفعت الحكومة المركزية حالة الطواريء في طوكيو والتي دامت 3 أشهر بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة اليابانية، بدأت أمس الاثنين، فى اختبار نحو 10 آلاف شخص بحثا عن أجسام مضادة لفيروس كورونا، فى محاولة لفهم نطاق العدوى بشكل أفضل، حيث تستعد اليابان لظهور محتمل للإصابات مجددا بعد رفع حالة الطوارئ الأسبوع الماضى، وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"الاثنين، أن الاختبارات التي تبحث عن بروتينات معينة ينتجها الجهاز المناعي استجابة للعدوى قد بدأت في العاصمة طوكيو ومياجي، وستتبعها أوساكا بعد غد الأربعاء.

وتأمل الحكومة اليابانية في معرفة العدد التقريبي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، بما في ذلك الأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض من اختبارات الدم لـ 3 آلاف من السكان الذين تم اختيارهم عشوائيًا والذين تبلغ أعمارهم بين 20 عامًا أو أكثر في كل محافظة.

ومن المتوقع أن تساعد النتائج السلطات على تكوين نظرة مستقبلية لأعداد العدوى في حالة عودة ظهور المرض وتقدير عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى التطعيم بمجرد توفره.

 


طوكيو

اليابان

كورونا

فيروس كورونا

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