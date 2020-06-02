طبيب يمنى شاب يساعد مرضى بلاده بطريقة مبهرة

أثار طبيب فى صنعاء إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي بمبادرة وصفها ناشطون بالرائعة في ظل الانتشار الواسع للأوبئة في مختلف مناطق البلاد، وكتب طبيب الجلد سامى الحاج، على نافذة سيارته الخلفية "أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية" فى خطوة لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى اليمن.
اللافتة
وقال الطبيب الحاج في تصريحات صحفية إٔن فكرة المبادرة جاءت عقب استقباله عشرات الاستشارات الطبية عبر وسائل الاتصال الاجتماعي في ظل تفشي جائحة كورونا وأوبئة أخرى.
وأضاف أن معظم تلك الاستشارات أتت من طبقات متوسطة الدخل ماديا، فكيف هو واقع الحال لدى المساكين والفقراء، خارج نطاق السوشيال ميديا أو ممن لا يجيدون استخدام تكنولوجيا الاتصال.
سامى الحاج
وأكد أن المبادرة بعيدة كل البعد عن الشهرة، أو حب الظهور، مضيفا "نعلم جميعا تكاليف الاستشارات الطبية، وجدول المواعيد الطويلة في المرافق الطبية، والهواجس التي أصابت الغالبية من الناس خوفا من الذهاب للمستشفيات، إضافة الى الضغط الكبير في استقبال المراجعين لدى معظم مستشفيات العاصمة صنعاء".
ويعانى اليمن من تفش واسع للأوبئة، والأمراض، بما فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) الذي انتشر في مناطق مختلفة من البلاد التي تدخل الحرب فيها عامها السادس.
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