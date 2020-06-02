اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:13 م
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طبيب يمنى شاب يساعد مرضى بلاده بطريقة مبهرة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:13 م
طبيب يمنى شاب يساعد مرضى بلاده بطريقة مبهرة اللافتة على السيارة
كتب محمد جمال

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أثار طبيب فى صنعاء إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي بمبادرة وصفها ناشطون بالرائعة في ظل الانتشار الواسع للأوبئة في مختلف مناطق البلاد، وكتب طبيب الجلد سامى الحاج، على نافذة سيارته الخلفية "أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية" فى خطوة لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى اليمن.

اللافتة
اللافتة


وقال الطبيب الحاج في تصريحات صحفية إٔن فكرة المبادرة جاءت عقب استقباله عشرات الاستشارات الطبية عبر وسائل الاتصال الاجتماعي في ظل تفشي جائحة كورونا وأوبئة أخرى.

وأضاف أن معظم تلك الاستشارات أتت من طبقات متوسطة الدخل ماديا، فكيف هو واقع الحال لدى المساكين والفقراء، خارج نطاق السوشيال ميديا أو ممن لا يجيدون استخدام تكنولوجيا الاتصال.

سامى الحاج
سامى الحاج


وأكد أن المبادرة بعيدة كل البعد عن الشهرة، أو حب الظهور، مضيفا "نعلم جميعا تكاليف الاستشارات الطبية، وجدول المواعيد الطويلة في المرافق الطبية، والهواجس التي أصابت الغالبية من الناس خوفا من الذهاب للمستشفيات، إضافة الى الضغط الكبير في استقبال المراجعين لدى معظم مستشفيات العاصمة صنعاء".

ويعانى اليمن من تفش واسع للأوبئة، والأمراض، بما فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) الذي انتشر في مناطق مختلفة من البلاد التي تدخل الحرب فيها عامها السادس.


اليمن

أخبار اليمن

صنعاء

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