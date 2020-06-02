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ضياء رشوان يعلن إجراءات مواجهة كورونا بين الصحفيين وأسرهم

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:20 ص
ضياء رشوان يعلن إجراءات مواجهة كورونا بين الصحفيين وأسرهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد

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أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عن الإجراءات التنفيذية لقرارات مجلس النقابة لمواجهة فيروس كورونا بين أعضاء النقابة وأسرهم، وتتضمن هذه الإجراءات التالى:-

1- عند الشعور بأعراض كورونا يتم التواصل مع النقابة، أو إرسال وصف الأعراض على أرقام الواتس الخاصة بأعضاء اللجنة المختصة بالتواصل مع الزملاء، والمذكورة في نهاية هذا البيان.

2- سيتم فورا عرض الرسالة على أحد السادة الأساتذة واستشاريي الطب المتخصصين من خيرة كوادر مستشفيات الحميات، الذين اتفقت معهم النقابة، لإبداء الرأي في التحاليل والأشعات التي يجب القيام بإجرائها.

3- يتم توجيه الحالات التى يوصى الأطباء بإجراء تحاليل أو أشعة لها لجهة تقديم الخدمة عبر خطاب تحويل يرسل عبر الواتس للزميلة أو للزميل، للتمتع بالأسعار والخصومات المقررة لمشروع العلاج لدى هذه الجهة، وبمراعاة مكان السكن أو لأخذ العينات منزليا.

5- ترسل نتائج التحاليل أو الأشعات للجنة الاتصال المشار إليها، لعرضها فوريا على أحد الأساتذة واستشاريي الطب المتخصصين المتفق معهم، لتقديم الرأي الطبي.

5- إذا ما كان الرأي الطبي هو الحاجة إلى إجراء مسحة، يتم توجيه الحالة سواء من أعضاء النقابة أو أسرهم، بخطاب من مشروع العلاج يحمل توقيع النقيب ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية الزميل أيمن عبد المجيد إلى مستشفى قصر العينى لإجراء المسحة.

6- عقب مرحلتي التحاليل والأشعات يتم التواصل الفوري مع مسئولي وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية، لاتخاذ الإجراءات العلاجية المطلوبة لكل حالة.

7- كل تلك الإجراءات تتم عبر الواتس، لاختصار الوقت لحدوده الدنيا، وتسهيل إجراءات تقديم الدعم الطبي.

أرقام واتس أعضاء اللجنة هي:

- ضياء رشوان: 01001707220 - 01001484954

- محمد شبانة 01008166666 - ‎ 0100 787 4707

- أيمن عبد المجيد سعيد حسنى 01005741555

- عماد حمدى 01289103418

محمد خليفة 01288888720

عبد الرحمن مجدى 01023182393

مؤنس عبد الستار 01026913437

فوزية عبد الله ‭0100 0457811


نقابة الصحفيين

ضياء رشوان

اخبار مصر

كورونا

االصحفيين

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