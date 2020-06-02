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ضبط 374 قطعة أثرية بمنزل شاب فى المنيا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:51 ص
ضبط 374 قطعة أثرية بمنزل شاب فى المنيا جانب من المضبوطات
المنيا - حسن عبد الغفار

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ضبطت شرطة السياحة والآثار فى المنيا، 374 قطعة أثرية، داخل منزل شاب مقيم بقرية أبو بشت التابعة لمركز مغاغة، وشملت المضبوطات قلائد وتماثيل وجعران وعملات نحاسية، وتمائم لمعبودات مصرية قديمة وحيوانات مقدسة، تعود لحقب وعصور تاريخية مختلفة.

 

تلقى اللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، إخطارا من العميد محمد عبد الظاهر مساعد المدير لشرطة السياحة والآثار يفيد ورود معلومات بحيازة شخص مقيم بقرية أبو بشت التابعة لمركز مغاغة، لقطع أثرية متنوعة تعود لعصور مختلفة.

 

تشكلت مأمورية تحت إشراف اللواء مدحت منتصر مدير مباحث السياحة والآثار ضمت كل من: العقيد نادر حمدى رئيس مباحث السياحة والآثار بالمنيا، والعقيد عماد شاكر، والمقدم محمد عبد العزيز وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات واستخراج أذن من النيابة العامة تم تفتيش منزل المتهم ويدعى "أحمد-ف-ح" 26 عاما، حاصل على ليسانس حقوق.

 

وجرى ضبط جعران من الجرانيت الأسود مدون عليه لقب الملك نب خبرو رع "توت عنخ آمون"، 25 تميمه لمعبودات مصرية قديمة وبعض الحيوانات المقدسة عن عصر الدولة الوسطى بالإقليم السابع عشر منها على شكل قرد آدمى وأرنب وسمكه وأسد وخسران وفرس النهر وحيوان القنفد وآكل النمل واللبؤة (سخمت آله الحرب والنشور) والصقر والمعبود بس وذبابة الشجاعة وحيوان أخر فوضوى من الممكن أن يعود للمعبود ست، إضافة لوجه آدمي.

كما تم ضبط تمثال من الحجر الجيرى لطفل صغير بطول 3سم يعود للعصر اليونانى، وتمثال آخر من الخشب للآله حورس بطول حوالى 25 سم يرجع للعصور الفرعوني.

 

كما تم ضبط 1 قلادة من الفيانس تنتهى بتميمة على شكل أسد، وقلادة أخرى بها مجموعة من الخرز، و3 مسرجة من الفخار متوسطة الحجم ترجع إلى العصر اليونانى الروماني.

 

وشملت المضبوطات 304 عملات نحاسية مختلفة الأشكال والأحجام ترجع للعصر اليونانى الرومانى، و35 تمثال من الأوشبت من الفيانس الأزرق بطول حوالى 10 سم، وتمثال آخر من الأوشبت من الفيانس الأزرق بطول 15 سم يرجعان للعصر الفرعونى المتآخر.

 

تم تحرير محضر برقم 3 أحوال شرطة السياحة، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهم وتطوير مناقشته لمعرفة مصدر المضبوطات، بعدما رجحت التحريات الأولية أنها أصلية وذات قيمة كبيرة.


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

شرطة السياحة والاثار

مغاغة

مديرية الأمن

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