ضبط المتهمين فى اشتباكات قرية الفحيرة السمطا بقنا

قنا- وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بدشنا، برئاسة العميد شريف صبيح، نائب مأمور مركز شرطة دشنا، من القبض على مُسن وشقيقين متهمين في واقعة إصابة 3 أشقاء وآخر في اشتباكات مسلحة، بقرية السمطا التابعة للمركز، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بضبط صبحي.ع، في الستينات، المتهم الرئيسي، وأحمد ه.م، وشقيقه طايع، في واقعة إصابة 3 أشقاء وآخر بطلق ناري في اشتباكات مسلحة بين أبناء عمومة في السمطا.

وأوضحت التحريات أن سبب نشوب المشاجرة بسبب لهو الأطفال في الشارع وتطورت الخلافات بين السيدات وازواجهم، وأسفرت عن وجود إصابات، وتم ضبط المتهمين والسلاح الذي استخدم في ارتكاب الواقعة.

وكان قد أصيب 4 أشخاص، أمس، بطلقات نارية ، في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات عائلية بقرية السمطا بدشنا، شمال محافظة قنا.

وتبين أن المصابين هم الزعيم صبري محمد، 31عاما، طلق ناري بالظهر والفخذ، وسليم عبدالله سليم، 31عامًا، طلق ناري بالصدر وطعنات بالظهر، وشادية صبري محمد، 35عامًا، طلق ناري بالفخذ الايسر، ومحمود صبري محمد، 22عامًا،طلق ناري بالفخذ الأيمن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.