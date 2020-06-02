صور.. تعافى مصابة بفيروس كورونا فى الشرقية فور ولادتها قصيريا

الشرقية - إيمان مهنى

تم بالشرقية إجراء جراحة قيصرية اليوم لسيدة تبلغ من العمر 40 عاما، مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمستشفى العزل بفاقوس، وذلك وسط إجراءات وقائية مشددة، وبعد إنجاب الطفل، تحولت العينات المعملية للأم من إيجابية إلى سلبية، ليزف المولود بشرى سارة أخرى لوالدته، وتعود الحياة والأمل مرة أخرى لها، مضيفاً أن حالة المولود جيدة، وسيتم إجراء مسحه طبية له بعد مرور 48 ساعة.

ففى سعادة غامرة ملأت جنبات مستشفى فاقوس، قام الفريق الطبى بتقديم الورود للأم وتهنئتها بالمولود الجديد، وتماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

كانت خصصت وزارة الصحة ، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

كما خصصت بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام على مساحه 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه اقامه تتسع لاستقبال 190 حاله كما خصص مقر

و كذلك 6 مستشفيات تم تخصيصها لاجراء العزل الصحى للمصابين والتى شملت مستشفيات ( الحميات - الامراض الصدرية - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة " - مستشفى صيدناوى " قسم العلاج الاقتصادى " باجمالى 301 سرير داخلى و 93 سرير باقسام العناية المركزة و 65 جهاز تنفس صناعى بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و 1028 تمريض