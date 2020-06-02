اليوم السابع
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صور.. انطلاق الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تأهيل وتمكين الشباب ببنى سويف

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:19 م
صور.. انطلاق الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تأهيل وتمكين الشباب ببنى سويف انطلاق الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تأهيل وتمكين الشباب ببنى سويف
بنى سويف ايمن لطفى

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شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف جانباً من فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تأهيل وتمكين الشباب ممن اجتازوا المقابلات (الشخصية)،حيث انطلقت أولى فعالياتها اليوم الثلاثاء، ضمن الخطوات العملية الأولى لتفعيل مبادرة تأهيل وتمكين الشباب التى أطلقها المحافظ، بجانب مبادرة المجلس الإستشارى للشباب، الذى قد تم تشكيله،وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ.

 

وأشار محافظ بنى سويف إلى أن مبادرة تأهيل وتمكين تمثل المحور الثانى من استراتيجية وخطة المحافظة لإتاحة الفرصة أمام شبابها فى الدفع بجهود الدولة التنموية ،وفقا للرؤية التنموية مصر 2030، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استهدف المجلس الاستشارى انتقاء مجموعة من الشباب المميز كل فى تخصصه،وتهدف مبادرة التأهيل والتمكين تأهيل مجموعة من شباب المحافظة المميز على العمل الميدانى والدفع بجهود الوحدات المحلية، وتمكينهم هذه المجموعة المدربة كمساعدين "متطوعين " لرؤساء المدن.

 

وأكد المحافظ على أن من أهم القواسم أو النقاط المشتركة بين المبادرتين : العمل التطوعي، أى أن المشاركين فيهما متطوعين، وأيضا إتاحة الفرصة الكاملة أمام الشباب لخدمة وطنه، فى إطار خطة الدولة ،والرؤية التنموية التى وضعتها المحافظة لتحقيق نقلة نوعية فى مختلف القطاعات،منوها أنه ايضا من أهم القواسم المشتركة بين المبادرتين هو التكامل والعمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة.

 

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تستغرق الدورة 3 أسابيع لتنتهى يوم الخميس 18 الشهر الجاري،وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين وقيادات تنفيذية وأمنية للتدريب والتأهيل على العديد من المجالات والتخصصات مثل (القانون،الإدارة، الأمن القومى، التواصل الفعال ،مكافحة الفساد، الاقتصاد، الاعلام ،والمساءلة الاجتماعية ،وإدارة الأزمات).

 

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بنى سويف

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