اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:29 م
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شركة كورية جنوبية تتوقع بدء تجارب عقار محتمل لكورونا على البشر فى أوروبا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:09 م
شركة كورية جنوبية تتوقع بدء تجارب عقار محتمل لكورونا على البشر فى أوروبا علاج - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسؤول بارز بقطاع الصحة اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية تتوقع أن تبدأ الشهر المقبل في أوروبا التجارب السريرية لعقار تجريبي لعلاج كوفيد-19 تطوره شركة سيلتريون وإنها تأمل في توفير إمدادات ضخمة من الدواء بحلول النصف الأول من العام القادم.

وتسارع شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم إلى تطوير علاجات للمرض الذي تسبب في وفاة أكثر من 374 ألف شخص على مستوى العالم منذ بدء ظهوره في أواخر العام الماضي بالصين.

وقالت سيلتريون أمس الاثنين إن علاجها التجريبي المضاد لمرض كوفيد-19 أظهر انخفاضا في الحِمل الفيروسي يصل إلى 100 ضعف في التجارب على الحيوانات، قائلة إنها تهدف إلى بدء التجارب السريرية على البشر في أواخر يوليو.

وقال كون جون وك نائب مدير المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إفادة يومية "سيكون من الصعب إجراء تجارب سريرية في الداخل بسبب انخفاض أعداد الإصابات الجديدة، وعلمنا أن المباحثات جارية مع دول أوروبية بشأن التجارب".

وأضاف أن هذه العملية يمكن أن تمهد الطريق أمام كوريا الجنوبية لتأمين إمدادات كبيرة من العلاج بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وليس هناك علاج في الوقت الراهن لكوفيد-19، ولم تثبت بعد فاعلية تجارب عدة أدوية على البشر.

وقالت شركة إيلي ليلي أمس الاثنين إنها بدأت تجارب مبكرة لاختبار علاجها المحتمل لمرض كوفيد-19 في أول دراسة عالمية بشأن علاج هذا المرض بأجسام مضادة.

وأعلنت شركة جيلياد ساينسز أن دواءها ريمديسيفير حقق نتائج أولية واعدة مما دفع الولايات المتحدة واليابان للإسراع بإجازة استخدامه. وقالت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي إنها ستطلب استيراد ريمديسيفير.

 


كوريا الجنوبية

شركات الأدوية

كورونا

فيروس كورونا

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