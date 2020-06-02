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شرطة لوس أنجلوس: اعتقال 2700 شخص منذ بدء الاحتجاجات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:28 م
شرطة لوس أنجلوس: اعتقال 2700 شخص منذ بدء الاحتجاجات احتجاجات فى الولايات المتحدة
كتب سمير حسنى

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أعلنت شرطة لوس أنجلوس اليوم الثلاثاء، اعتقال 2700 شخص منذ بدء الاحتجاجات التى ضربت جميع الولايات بعد مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة، جاء ذلك نقلا عن "العربية".

وفى وقت سابق، توجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى كنيسة سانت جون، بمحيط البيت الأبيض سيرا على الأقدام، فى تحد للاحتجاجات المستمرة فى محيطه، وذلك بعد الانتهاء من بيانه الذى هدد فيه بنشر قوات الجيش لوقف الاحتجاجات.

وخرج ترامب إلى الشارع متقدما حراسه وعدد من مساعديه فى خطوة للتأكيد على عدم خشيته من الاحتجاجات التى اندلعت ردا على مقتل جورج فلويد الأمريكى من أصول أفريقية.

وقال ترامب فى حديقة الورود بعد إعلان نفسه رئيسًا للقانون والنظام: "الآن سأقدم احترامى لمكان خاص جدًا"، قبل أن يتجه إلى كنيسة سانت جون الأسقفية عبر حديقة لافاييت من البيت الأبيض ، حسبما أفاد مصدر لشبكة CNN، التى تبعد بعض الأمتار عن المظاهرات.

وأعلن أنه يتخذ إجراءات جديدة لقمع أعمال الشغب فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، قبل تصريحات ترامب ، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطى على المتظاهرين فى محاولة لتفريق الحشد لزيارة ترامب للكنيسة.


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مقتل جورج فلويد

ولاية كاليفورنيا

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