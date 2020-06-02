سلاح الجو الإيطالى ينظم عروض فى سماء روما احتفالا بيوم الجمهورية.. صور

كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

نظم فريق العروض الهوائية بسلاح الجو الإيطالى ، اليوم الثلاثاء، عروض فى سماء روما احتفالا بيوم الجمهورية الإيطالية، و الذى يوافق الثانى من يونيو من كل عام، و ذلك لإظهار الوحدة والتضامن بعد تفشى مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".



احتفالات سلاح الجو الايطالى بعيد الجمهورية

و من جهته، أعرب رئيس الجمهورية الايطالية، سيرجو ماتاريلا منذ قليل، عن أنه "فخور" ببلاده، التى أبرزت وجهها الأفضل أمام المأساة"، فى إشارة إلى فيروس كورونا، حيث تعد إيطاليا من بين الدول الأكثر تضررا من الجائحة على مستوى العالم.



سلاح الجو الإيطالى يؤدى عروض غحتفالا بعيد الجمهورية

وأكد فى خطاب بمناسبة عيد الجمهورية، الذى يوافق اليوم الثلاثاء، الثانى من يونيو، أن "ايطاليا بحاجة إلى الوحدة الأخلاقية التى كانت أساس نهضة جديدة فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.



طائرات سلاح الجو الايطالى تؤدى عروض جوية

وحث ماتاريلا، فى الخطاب المتلفز الذى ألقاه من حدائق قصر الرئاسة (كويرينالي) بالعاصمة روما، على "العودة إلى الروح المؤسسة للجمهورية للخروج مما أسماه "كابوسًا عالميًا".



علم إيطاليا بسماء روما احتفالا بعيد الجمهورية

وقال "آذن لنفسى بأن أدعوكم مرة أخرى إلى إيجاد الأسباب العديدة الداعية لجهد مشترك، الذى لا يغطى على الاختلافات فى الموقف السياسى أو تنوع الأدوار المؤسسية".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الثانى من يونيو هو "تاريخ رمزى لبداية الانطلاق مجددا"، محذرا من أن "الصعود لن يكون سريعا ومن أن إعادة الإعمار ستكون مهمة شاقة، تتطلب "شجاعة وحكمة".

و تحتفل إيطاليا فى الثانى من يونيو فى كل عام ، بعيد الجمهورية، و الذى يعد يوما تاريخيا ، حيث يخلد ذكرى الاستفاتاء الدستورى الإيطالى عام 1946، و الذى ذعى فيه الطاليان إلى صناديق الاقتراع لاتخاذ قرار بشأن شكل الحكومة بعد الحرب العالمية الثانية وسقوط الفاشية الإيطالية.