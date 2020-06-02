رئيس وزراء العراق: خفض مرتبات الوظائف العليا في البلاد لحل الأزمة المالية

كتب محمد شعلان

أكد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، عدم سماحه بحل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد على حساب الموظفين أصحاب الدخول المحدودة، وغرد الكاظمي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية. فقرارنا هو: خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي. مصممون على تجاوز الأزمة معاً".



رئيس الوزراء العراقى على تويتر

وفي وقت سابق، أمر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة للكشف عن وجود سجون سرية للمتظاهرين، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز، وأجرى رئيس مجلس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى، زيارة إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء العراقى بجهود وتضحيات الجهاز وتصديه البطولي للإرهاب وعصابة داعش والمساهمة بالنصر على جانب القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية.

وأكد الكاظمي خلال لقائه رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقى الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي وعددا من القادة والضباط والمنتسبين على أهمية الحفاظ على استقلالية هذه المؤسسة الوطنية وتعزيز قوتها ودورها في حماية الدولة وضرورة إبعاد جهاز مكافحة الارهاب عن التدخل السياسي، مشيرا إلى التحدي الأمني وضرورة التصدي لبقايا داعش بكل قوة وإحباط محاولاتها. واستمع القائد العام لشرح تفصيلي قدّمه رئيس الجهاز عن تطورات عمل جهاز مكافحة الارهاب وجهده الأمني والإستخبارى.

وعلى جانب آخر، كتب علي عبد الأمير علاوي وزير المالية والقائم بأعمال وزير النفط العراقي على تويتر أن العراق سيعزز خفض إنتاج النفط، ويظل ملتزما باتفاق أوبك+ في هذا الصدد.

ومن المقرر أن تتخذ أوبك وحلفاؤها مثل روسيا قرارا في وقت لاحق من الشهر الجاري بشان ما إذا كان سيجري تمديد تخفيضات إنتاج قياسية أُقرت في أبريل نيسان. وسجل العراق التزاما ضعيفا بأهداف خفض الإنتاج في مايو.