رئيس الخطوط القطرية يعترف: تسريح 20% من موظفى المجموعة

رويترز

قال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية لرويترز، اليوم الثلاثاء، أنه ربما يتم تسريح ما يقل عن 20% من موظفي المجموعة، وأن الشركة تجري محادثات مع إيرباص وبوينج لإرجاء جميع تسليمات الطائرات المعلقة.

وأوضح أن الشركة لن تمارس أعمالا في المستقبل مع أي شركة لصناعة الطائرات تجعل من الصعب تأجيل تسليم طائرات، وأنه قد يتم إلغاء طلبيات شراء طائرات إذا لم توافق شركات صناعة الطائرات على تأجيل عمليات تسليم

وأضاف أن من الصعب القول متى ستعود الشركة لتحقيق ربحية بسبب الجائحة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، أن الشركة ستبقي على أسطولها دون تحليق حتى الفترة من منتصف إلى أواخر 2021.