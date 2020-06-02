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رئيس "الاستعلامات": إتاحة بيانات ومعلومات عن الشأن المصرى للمراسلين الأجانب

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:32 م
رئيس "الاستعلامات": إتاحة بيانات ومعلومات عن الشأن المصرى للمراسلين الأجانب ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
كتب محمد السيد

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عقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لقاء بخمسين من ممثلي الوكالات والصحف المعتمدة بمصر، في هذا التقليد الذي تحرص الهيئة العامة للاستعلامات عليه لتعزيز التعاون القائم المبني على الشفافية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، لينعكس إيجابيا على أداء عملهم الصحفي وفقا للمعايير المهنية المتعارف عليها دوليا.

 

وأكد ضياء رشوان في كلمته الافتتاحية على سرعة استجابة الهيئة لتساؤلات المراسلين الأجانب، وإتاحة البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشأن المصري، كما أبدى رشوان استعداد الهيئة تسهيل عقد لقاءات دورية لمناقشة ملفات متخصصة بعينها، بناء علي طلب المراسلين الأجانب مع المسئولين المعنيين، الي جانب الاجتماع الشهري الذي ينعقد بينه وبين المراسلين. كما أشار رشوان الي توجيه رئيس الجمهورية بدعوة عدد من المراسلين الأجانب للمشاركة في تغطية الفعاليات الوطنية المختلفة.

 

وقدم مجموعة من المراسلين عددا من الاقتراحات والاستفسارات من أبرزها:

 

- طالب البعض بضرورة التنسيق مع الجهات المختلفة لترتيب لقاءات مع مختلف المسئولين.

 

- أهمية عقد لقاءات دورية مع مسئولي ملف الصحة للوقوف على مستجدات جائحة كوفيد19.

 

- تسهيل تنظيم زيارات ميدانية لمستشفيات العزل ومركز مكافحة العدوي، الذي تم انشائه حديثا لنقل صورة واقعية وإبراز الجهد المبذول من الاطقم الطبية واتاحة الفرصة امام المراسلين الأجانب لتغطية جهود الدولة الإنسانية المتمثلة في توزيع المؤن الطبية.

 

في ضوء تنظيم الهيئة لعدد من الزيارات الميدانية للمراسلين الأجانب للسجون بالتعاون مع وزارة الداخلية، طالب البعض بتكرار مثل هذه الزيارات في المستقبل، وأشاد الحضور بتكريم  رئيس الجمهورية لعميد المراسلين الأجانب في مصر فولكهارت فيندفور في التاسع من ديسمبر 2019 واقترحوا اعتبار هذا التاريخ كمناسبة سنوية للاحتفال بالمراسلين الأجانب في مصر، وأن يتم تقديم سبل الدعم لجمعية المراسلين الأجانب في مصر بما يكفل لها مزيد من الفاعلية وتوثيق الروابط معهم.

 

في نهاية القاء وعد رئيس الهيئة بالنظر بجدية في هذه المقترحات، كما استجاب للعديد من التساؤلات والمطالب الفنية والإدارية واللوجستية المتعلقة بعمل المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر، معربا عن حرصه علي استمرار عقد هذه اللقاءات الدورية.

 


هيئة الاستعلامات

ضياء رشوان

اخبار مصر

كورونا

المراسلين الأجانب

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