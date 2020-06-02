رئيسة مجلس النواب الأمريكى تعلن قرب صدور تشريع ضد التمييز العنصرى

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع روسيا اليوم، أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أعلنت عن قرب صدور تشريع ضد التمييز العنصري والأمور الأخرى التي أثارها مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة بولاية مينيسوتا، حيث اعتبرت نانسي بيلوسي مسألة التمييز العنصري أثناء التعامل مع المواطنين المشتبه بهم "قضية شاملة"، مؤكدة ضرورة التخلص من هذه الظاهرة.



وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنه بشأن التشريع الذي يعده الديمقراطيون: "في غضون فترة قصيرة.. ستتخذ القرارات وأعتقد أن الشعب الأمريكي سيحصل على خدمة جيدة".



وهاجمت بيلوسي وديمقراطيون آخرون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية تفريق مظاهرة بمتنزه لافاييت في واشنطن بالتزامن مع إلقاء الرئيس كلمة، هدد فيها بنشر قوات الجيش في المدن لوقف أعمال العنف التي اندلعت على خلفية مقتل المواطن جورج فلويد على يد الشرطة.