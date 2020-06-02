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ديلى ميل: 60 ضابطا يركعون أمام المتظاهرين فى نورث كارولينا دعما لقضية فلويد

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:42 م
ديلى ميل: 60 ضابطا يركعون أمام المتظاهرين فى نورث كارولينا دعما لقضية فلويد الشرطة تركع أمام المحتجين
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن الشرطة في نورث كارولاينا أبطلت فتيل المواجهة المتوترة مع المتظاهرين من خلال الركوع أمامهم لدعم دعوات العدالة في قضية جورج فلويد، الرجل الأسود الأعزل الذى قتل بعدما ضغط ضابط سابق على عنقه بركبته.

وقالت الصحيفة إن المتظاهرين فوجئوا بحوالى 60 ضابط يركعون معًا لمدة 30 ثانية تقريبا ليبدون رفضهم لما حدث لفلويد.  

وقال قسم الشرطة في تغريدة: "كإظهار لفهم الألم الذي يعاني منه مجتمعنا وأمتنا فيما يتعلق بالمساواة، ركع الضباط  ليثبتوا أننا ندافع أيضًا عن العدالة للجميع".

وأضاف: "نحن ملتزمون بالاستماع ومعاملة الجميع بكرامة واحترام".

ويقول الشهود إن البعض من بين الشرطة والمتظاهرين قد تأثروا بالبكاء من خلال لفتة قوية.


الشرطة الامريكية

جورج فلويد

مظاهرات جورج فلويد

ترامب

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