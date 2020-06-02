اليوم السابع
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خروج طبيب القنطرة غرب من العزل الصحى بعد تعافيه من كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:25 م
خروج طبيب القنطرة غرب من العزل الصحى بعد تعافيه من كورونا مستشفى القنطرة غرب
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قال الدكتور نادر الشرنوبي ، الطبيب بمستشفى القنطرة غرب بالإسماعيلية لـ "اليوم السابع"، إنه خرج قبل قليل من مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية ، بعد تعافيه من كورونا، وظهر نتيجة التحليل المعملية الخاصة به، سلبى للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

أضاف طبيب مستشفى القنطرة غرب، إنه فى طريقه للقاهرة بعد حصوله على إجازة من المستشفى لمدة 14 يومًا، وسوف يعود بها لممارسة عمله.

كانت مديرية الصحة بالإسماعيلية، فد نقلت الدكتور نادر الشرنوبي، الطبيب بمستشفى القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى، مساء الثلاثاء الماضى، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وخرج الدكتور نادر الشرنوبي، إلى سيارة الإسعاف، التى أنتظرته أمام المستشفى وسط تصفيق حار من الطاقم الطبى بالمستشفى، والذين صنعوا له ممر من العاملين والأطباء والتمريض من أجل تشجيعه خلال خروجه من المستشفى لبدء رحلة علاجه فى مستشفى الحجر الصحى بأبو خليفة.

وقال مصدر طبى، إن الدكتور نادر الشرنوبي، الذى أصيب بكورونا، نتيجة مخالطته ثلاثة حالات، اكتشف إصابتهم بكورونا، وعزل نفسه منزليًا، ومع تزايد الأعراض أجرى تحليلًا، وظهرت النتائج إيجابية لفيروس كورونا المستجد، كوفيد19، والتى أثبتت إيجابية إصابته بالفيروس.

أضاف المصدر الطبى، أنه من المقرر أن يجرى الدكتور نادر الشرنوبي، تخليل آخر خلال 24 ساعة، وفى حالة سلبية تحليل كورونا، سوف يخرج من المستشفي.

وبدأ مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، فى استقبال حالات كورونا، فى الثامن من مارس الماضى، كثانى مستشفى للحجر الصحى فى مصر، بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، وتبلغ القوة الاستيعابية لمستشفى أبو خليفة، 127 سريرًا من بينهم منهم 37 سرير رعاية مركزة، كما يوجد بالمستشفى 42 جهاز تنفس صناعى.

وجاء قرار تخصيص مستشفى أبو خليفة ليكون مقرًا للحجز الصحى، فى حالة الاشتباه بإصابة أى شخص بفيروس كورونا، نظرًا لكفائته وتجهيزه على مستوى عالي، نظرًا لحداثة افتتاح المستشفى، حيث يعد أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيليها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 127 سريرًا، منها 37 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.

 

 


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