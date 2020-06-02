تقرير يكشف خريطة التنظيمات المتطرفة في دول افريقيا وهزائمها المتتالية

كتب محمود العمرى

لا تزال التنظيمات الارهابية الممولة من الدول المعادية، تحاول أن تنشط مرة أخرى وتعيد نشاطاتها الإرهابية في عدد من الدول الإفريقية، بعد عدة من الهزائم التي تتلقاها هذه التنظيمات الارهابية في الداخل والخارج، وهو ما جعلها تفر الي عدد من الدول الافريقية الاخرى.

وأعد مركز فاروس للدراسات السياسية والاستراتيجية، وهو أحد المراكز المتخصصة في افريقيا تقريرا بالفيديو عن التنظيمات الإرهابية الموجودة في افريقيا وتعاملها خلال تلك الفترة بعد تزايد عدد من الخسائر لديها ، والدول التي ترعى هذه التنظيمات الإرهابية.

وأظهر الفيديو هذه التنظيمات الارهابية والتي على رأسها جماعة نصرة الإسلام والتي تعد أخطر الجماعات الإرهابية هناك، والتي تأسست في عام ٢٠١٧، وتضم عدد من الحركات الارهابية ابرزها المرابطون، والتي تتمركز في مالي، وغيرها من التنظيمات القاعدة والتي تتواجد في نيجيريا ، والتنظيم الارهابي الذي يتمركز في بوركينا فاسو ومالي والصومال، ويأتي تمركز هذه الجماعات الارهابية بعد تلقي الهزائم العديدة في كثير من الدول.