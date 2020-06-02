اليوم السابع
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تعين حسام عباس رئيسا لقطاع السكان وتنظيم الأسرة خلفا لسحر السنباطي

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:08 م
تعين حسام عباس رئيسا لقطاع السكان وتنظيم الأسرة خلفا لسحر السنباطي وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قرار بتعين الدكتور حسام عباس رئيسا لقطاع السكان وتنظيم الأسرة، خلفا للدكتورة سحر السنباطي التي تولت منصب أمين عام المجلس القوميى للأمومة والطفولة قبل أسابيع .

وكانت وزارة الصحة والسكان، قدمت مجموعة من الإرشادات الهامة لارتداء الكمامة فى أماكن العمل، وقالت إن فيروس كورونا عن طريق قطرات السوائل المتطايرة من الفم والأنف، مشددة على ضرورة إحكام القناع على الفم والأنف جيدا لان ذلك يمنع نقل العدوي والإصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة: في الحيز العام وفى أماكن العمل يجب ارتداء الكمامة للفم والأنف ولا حاجة للكمامة في المنزل وأضافت وزارة الصحة من المهم أن تكون الكمامة ملاصقة للفم والأنف.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة التحقق من أن الكمامة لا تسبب صعوبة في التنفس وخاصة لدى مصابي الأمراض القلبية أو الرئوية وقالت: الكمامة التالفة لا تحمي من العدوي وشددت على أهمية غسل اليدين بعد ملامسة الكمامة لتجنب نقل الفيروس. 

أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تقدم أعلى بروتوكول علاجى للمرضى والفريق الطبى فى مستشفيات العزل بالجمهورية مؤكدة أنها حققت نتائج مبهرة مع المرضى خلال الفترة الماضية مشيرة إلى أنه تم إدخال أدوية جديدة مثل الريبافيرين والإنترفيرون.

الصحة

تنظيم الاسرة

السكان

حسام عباس

دكتور حسام عباس

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