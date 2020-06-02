اليوم السابع
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ترامب مهاجما جو بايدن: الضعف لن يتغلب على الأناركيين أو اللصوص أو البلطجية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:29 م
ترامب مهاجما جو بايدن: الضعف لن يتغلب على الأناركيين أو اللصوص أو البلطجية ترامب
كتب هيثم سلامة

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وصف الرئيس الامريكى دونالد ترامب، مرشح الرئاسة الامريكية جو بايدن "بالضعيف"، كما أنه يعمل في السياسة لمدة 40 عاما، والأن يتظاهر بأن لديه العديد من الإجابات والحلول، موضحا أن الضعف لم يتغلب على الأناركيين أو اللصوص أو البلطجية.

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، عبر حسابه بموقع تويتر:"سليبي جو" يقصد جو بايدن" يعمل في السياسة منذ 40 عامًا ، ولم يفعل شيئًا، الآن يتظاهر بأن لديه الإجابات، إنه حتى لا يعرف الأسئلة، لن يتغلب الضعف على الأناركيين أو اللصوص أو البلطجية، وكان جو ضعيفًا سياسيًا طوال حياته. القانون والنظام".

ترامب
ترامب

 

يشار إلى أن المرشح الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة جو بايدن اقترح أن يتم تدريب الشرطة على إطلاق النار على الأفراد الذين يشكلون تهديدًا لهم "في الساق بدلاً من القلب"، في الوقت الذين تعم فيه الاحتجاجات شوارع البلاد بعد مقتل الشاب الأسمر جورج فلويد.

وطرح بايدن الفكرة أثناء حديثه مع قادة الجالية الإفريقية في الولايات المتحدة يوم أمس الاثنين في كنيسة "Bethel AME" في ولاية ديلاوير، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

قال بايدن: "خلال تدريب الشرطي على الدفاع عن نفسه عندما يأتي شخص غير مسلح بسكين أو شيء ما، يجب التركيز على نقطة إطلاق النار عليه في الساق بدلاً من القلب، يمكن أن يغير ذلك من أسلوب تدريب الشرطة".

وتعهد نائب الرئيس السابق أيضًا للحاضرين بـ "التعامل مع العنصرية المؤسسية بحزم"، فضلاً عن إنشاء هيئة إشراف على الشرطة خلال 100 اليوم الأولى من رئاسته.

وأكد بايدن أنه خلال فترة حكم أوباما: "أنشأنا، في وزارة العدل، قسم في الحقوق المدنية يسمح بالدخول والنظر في ممارسات وسياسات أقسام الشرطة، لهذا السبب تمكنا من إيقاف العنصرية إلى حد كبير. "

وقال بايدن "سنعيد إثبات قدرتنا على الحكم بشكل عادل مع وجود المزيد من الإنسانية، ويتعين علينا أيضًا تغيير الطريقة التي يتم بها تدريب الشرطة بشكل أساسي".

 

 


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