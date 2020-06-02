وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى أداء المهام القتالية، سيعمل البحارة على تحديد عناصر التدريب البحري، بما في ذلك الملاحة المشتركة والمناورة في مختلف النظم والأوامر، وغيرها من مهام وفقا للإطار التدريبي لسفن البحرية.
وأضاف أن الأطقم أعدت بالفعل الاستعدادات الطارئة وجرى الإعداد كذلك لإطلاق قذائف مدفعية وصواريخ بشكل أحادي ومشترك على أهداف بحرية وساحلية وجوية.