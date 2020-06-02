موسكو (أ ش أ)

بدأ أسطول البحر الأسود الروسى اليوم الثلاثاء تدريبات تشارك فيها 37 سفينة، حيث يخطط لإطلاق صواريخ وقذائف مدفعية خلال هذه التدريبات، وأفاد أسطول البحر الأسود الروسى، في بيان أوردته وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية، بأن 37 سفينة وقوارب وسفن دعم لأسطول البحر الأسود أبحرت لإجراء مجموعة من التدريبات البحرية.

وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى أداء المهام القتالية، سيعمل البحارة على تحديد عناصر التدريب البحري، بما في ذلك الملاحة المشتركة والمناورة في مختلف النظم والأوامر، وغيرها من مهام وفقا للإطار التدريبي لسفن البحرية.

وأضاف أن الأطقم أعدت بالفعل الاستعدادات الطارئة وجرى الإعداد كذلك لإطلاق قذائف مدفعية وصواريخ بشكل أحادي ومشترك على أهداف بحرية وساحلية وجوية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت الجمعة الماضية، بإقلاع طائرتين حربيتين روسيتين من طراز "سو-27" و"سو-30" لاعتراض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق البحر الأسود.

وذكر بيان صدر عن الدفاع الروسية - أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن أجهزة الدفاع الجوى التابعة للمنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية كشفت تحليق قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-1B فوق مياه بحر البلطيق والبحر الأسود.

وتابع البيان :إن مقاتلات من طراز "سو-27" و"سو-30" من قوات الدفاع الجوى فى المنطقة العسكرية الجنوبية أقلعت لاعتراض الطائرات الأمريكية .



وأشار إلى أن المقاتلات الروسية اقتربت من الطائرات الأمريكية لمسافة آمنة وجرى التعرف عليها كقاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-1B.لافتا إلى أن القاذفات غيرت اتجاهها بعد ذلك وابتعدت عن الحدود الدولية الروسية.