تحرير 3747 مخالفة تموينية والتحفظ على 55 طن أغذية فى الشرقية

الشرقية-إيمان مهنى

حررت مديرية التموين بالشرقية،3747 محضرًا متنوعًا وضبط 55 طن سلع غذائية و1800 مواد بترولية فى حملات تموينية لضبط الأسواق بنطاق المحافظة خلال شهر.

وأكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن هناك تنسيق وتعاون مع مديرتى الصحة والقوى العاملة للمرور المفاجئ على أصحاب المحال التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من ارتداء العاملين بها للكمامات والقفازات الواقية وتوافر المطهرات والمنظفات لمواجهة فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها.

وأشارت إلى أن الإدارات التموينية المختلفة بالتنسيق مع ادارة الرقابة التموينية شنت حملات تفتيشية على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة،، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 3747 محضرًا متنوعًا منها تحرير 2733 محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير 1014 محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمى ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص وذلك خلال شهر مايو الماضى.

وأوضحت أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مطابقه للاشتراطات التموينية والصحية، فتم ضبط 55 طن سلع غذائية قبل بيعها فى الأسواق، منها 5 أطنان دقيق و47 قمح مخلوط و83 شيكارة ملح و3 أطنان و730كيلو لحوم ودواجن مفرومة و100 كيلو تمر و40 كيلو جبنه و43 كيلو أسماك بورى و30 كرتونة شيكولاته و35 كرتونة خل.

كما تم ضبط سلع غير غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قبل طرحها فى الأسواق، منها 1800 لتر مواد بترولية و30 شيكارة علف و181 عبوة ادوية و30 جركن مبيدات و30 جركن منظفات و30 كيلو صابون و3 قطع ملابس.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء.