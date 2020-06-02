تجهيز أماكن مخصصة لعزل وعلاج الأطقم الطبية بمستشفيات الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن الانتهاء من تجهيز اماكن مخصصة لعزل وعلاج الاطقم الطبية بمستشفى صدر المنصورة، بسعة 30 سريرا مجهز بكافة التجهيزات الطبية اللازمة، وبأعلى مستوى من منطلق الحرص على سلامة الاطقم الطبية التى تقدم اعظم التضحيات خلال المرحلة الحالة.

وأوضح أنه سيتم تجهيز مكان مماثل بمستشفى المنصورة الدولى، بسعة 24 سرير وسيكون جاهز بافضل التجهيزات خلال ايام، لافتاً إلى أنه تم تخصيص اماكن لغزل الاطقم الطبية المصابة بجميع المستسفيات العامة والمركزية.

واكد وكيل الوزارة ان حماية الاطقم الطبية فى هذة المواجهة واجب واولوية حتى يتمكنوا من استكمال المسيرة فى هذة المواجهة وتقديم الخدمة لابناء هذا الوطن الغالى ونسال الله عز وجل ان نتخلص قريبا من هذا الوباء

كما قدم الشكر لكافة الاطقم الطبية بمحافظة الدقهلية، على ما قدموة حتى الان مما جعل محافظة الدقهلية، الاولى على مستوى الجمهورية، فى الاجراءات التى ساهمت فى محاصرة هذا الوباء.

يذكر أنه اعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن حصول مديرية الصحة بالدقهلية على كاس التميز من قطاع الرعاية الاساسية، من وزارة الصحة وذلك تقديرا لمجهودات المديرية في توزيع الادوية ومتابعة المخالطين للحالات الايجابية كورونا

واشار فى بيان له بأن اشادت الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الاساسية بوزارة الصحة، بتميز اداء صحة الدقهلية وفوزها باحسن ورقة ارشادات لحالات العزل المنزلى.