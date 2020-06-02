"بي بي سي": لندن تدرس تخفيف "قيود الحجر" على المسافرين القادمين من الخارج

كتبت: نهال أبو السعود

قالت هيئة الإذاعة البريطانية إن الحكومة في المملكة المتحدة تبحث عن طرق لتخفيف ‏قاعدة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للأشخاص الذين يدخلون المملكة خلال الأشهر المقبلة.‏

وكانت الحكومة البريطانية قد فرضت قيود بعزل العائدين من الخارج أو المسافرين الأجانب فور دخول مطاراتها أو عبر موانئها أو القطارات، لمدة 14 يوماً، إلا أن بعض النواب والشركات ‏أعربوا عن قلقهم من الخطة ، محذرين من أنها ستضر بصناعة السفر.‏

وقال مصدر حكومي إن الوزراء يبحثون طرقًا لحل قاعدة الحجر الصحي لفيروس كورونا.‏

ونشرت وسائل إعلام بريطانية أمس، مطالبة شركات الطيران للحكومة بإعفاء بعض الدول من بينها مصر، من شروط العزل الصحي الإلزامي للقادمين من تلك الدول.

وبحسب "بي بي سي"، يمكن أن يشمل ذلك توسيع قائمة العمال المعفيين من قاعدة الـ 14 يومًا ، أو ممرات السفر ‏إلى البلدان ذات معدلات الإصابة المنخفضة حيث أعلنت عن قائمة تتضمن 45 دولة من ‏ضمنهم مصر لفتح جسور جوية.‏

ووفقا للتقرير فقد حذرت مجموعات رجال الأعمال المملكة المتحدة قائلين انه يجب أن ‏توافق على "الجسور الجوية" ‏

تدخل تدابير الحجر الصحي حيز التنفيذ في 8 يونيو ، على الرغم من أن بعض المهن ‏معفاة ، مثل سائقي الشاحنات ، وضباط الشرطة ، وعمال المزارع الموسمية ، ‏والمتخصصين في الرعاية الصحية.‏

وفي إنجلترا ، ستكون هناك فحوص عشوائية وغرامة 1000 جنيه إسترليني على من ينتهك ‏مدة العزل بينما يمكن للحكومات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية فرض عقوباتها ‏الخاصة.‏

وقال وزير الإسكان سيمون كلارك لبي بي سي إن سياسة الحجر الصحي كانت "خطوة ‏متناسبة" من شأنها أن تقلل من مخاطر الحالات الجديدة القادمة إلى المملكة المتحدة، وقال ‏إنه إجراء "مؤقت ومحدود المدة" لكنه أضاف أنه "حيوي" تم تقديمه طالما كان ذلك ‏مطلوبا.‏

ومن المتوقع أن يتم عرض الخطة بمزيد من التفصيل عند عرضها على البرلمان هذا ‏الأسبوع. يعود النواب إلى وستمنستر يوم الثلاثاء بعد أسابيع من الإجراءات التي تتم فعليًا.‏

كما سيتم تقديم إرشادات إضافية حول ما سيتم السماح به للقادمين ، بما في ذلك أنه سيتم ‏السماح للمسافرين بأخذ وسائل النقل العام إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن إقامتهم بأي ‏وسيلة أخرى.‏

ومن المقرر مراجعة خطة الحجر الصحي كل ثلاثة أسابيع ، ومن المقرر أن تتم المراجعة ‏الأولى في نهاية يونيو.‏

ولكن كانت هناك انتقادات من بعض نواب الحكومة وكذلك صناعة السفر والطيران.‏

وقال وزير سابق في مجلس الوزراء إن الفكرة "ساذجة" واقترح أن الحكومة "لن تذهب ‏إلى الحصة في هذا الأمر"، وفي الوقت نفسه دعا أكثر من 200 من قادة الأعمال الحكومة ‏إلى إلغاء السياسة ، قائلين إنها "مقلقة للغاية لاقتصادنا وبلدنا".‏