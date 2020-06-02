بكين (أ ش أ)

أدانت الصين بشدة، القيود التي وضعتها الولايات المتحدة على برامج تأشيرات الطلبة والباحثين الصينيين، مؤكدة أنها غير مفيدة للجانبين، جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم / الثلاثاء/ ، تعليقا على إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الجمعة الماضى إعلانا بتعليق دخول المواطنين الصينيين الذين تم تحديدهم "مخاطر أمنية محتملة " ، وتصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الصين تسعى لاستخدام برامج الطلاب والباحثين غير المهاجرين، لسرقة التكنولوجيا الأمريكية والمعلومات، سعيا وراء الهيمنة العسكرية".