وأضاف المتحدث الصيني ، أن وزير الخارجية الأمريكي اعتاد اختلاق "الأكاذيب" كمبرر لتصرفات خاطئة - حسب تعبيره - مشيرا إلى أن الطلبة الصينيين في الولايات المتحدة يتمتعون بالذكاء والعمل الجاد، وشكلوا جسرا مهما للصداقة بين الصين والولايات المتحدة، وأيضا في تبادلات تعليم العلوم والتكنولوجيا. 
وقال إن ( واشنطن ) فرضت قيودا على تأشيرة دخول الطلبة الصينيين بأعذار وصفها بأنها " لا أساس لها" ، ما يضر بالحقوق والمصالح القانونية للطلاب الصينيين وينتهك حقوق الإنسان للطلبة الصينيين. 