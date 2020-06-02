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بشرى سارة.. شفاء نصف الحالات المصابة بفيروس كورونا حول العالم

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:57 م
بشرى سارة.. شفاء نصف الحالات المصابة بفيروس كورونا حول العالم كورونا
كتب سمير حسنى

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رصد "اليوم السابع" بيانات موقع "وورلد ميتر" المعنى بتحليل وتتبع الحالات المصابة بفيروس كورونا حول العالم، اقتراب تعافي ما يقارب من 3 ملايين حالة مصابة بالفيروس التاجي بعد تماثلهم للشفاء، من أصل 6 ملايين إصابة سجلتهم جميع دول العالم منذ تفشى الوباء عالميا، وبحسب الموقع سجلت حالات الشفاء نحو 2,946,617، من أصل 6,441,152 إصابة حول العالم، بينما توفى 380,265.

كورونا فيروس
 

وفى الولايات المتحدة الأمريكية، تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا، حاجز 107 آلاف حالة، بعد تسجيل 107.620 ألف حالة وفاة، بحسب إحصاءات "وورلد ميتر" المعني برصد وتحليل بيانات الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، بينما اقتربت عدد الإصابات من حاجز 2 مليون إصابة، بعد رصد 1,870,238، فضلا عن تعافى 618,867 حالة، بعد تماثلهم للشفاء.

 
 

 

 

 

 
 

 


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