بشرى سارة.. شفاء نصف الحالات المصابة بفيروس كورونا حول العالم

كتب سمير حسنى

رصد "اليوم السابع" بيانات موقع "وورلد ميتر" المعنى بتحليل وتتبع الحالات المصابة بفيروس كورونا حول العالم، اقتراب تعافي ما يقارب من 3 ملايين حالة مصابة بالفيروس التاجي بعد تماثلهم للشفاء، من أصل 6 ملايين إصابة سجلتهم جميع دول العالم منذ تفشى الوباء عالميا، وبحسب الموقع سجلت حالات الشفاء نحو 2,946,617، من أصل 6,441,152 إصابة حول العالم، بينما توفى 380,265.



