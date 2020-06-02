انطلاق مبادرة "المسؤل الحكومى المحترف" فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلنت محافظة الإسماعيلية في بيان لها عن فتح باب التقدم للعاملين والوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة لها للالتحاق والمشاركة بالدورة التدريبية ضمن المبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف" ضمن محافظات المرحلة الثالثة والتى تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المحافظة وذلك وفقًا لتوجه الدولة بشأن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنيين تزامنًا مع التحول الرقمى والعمل على وجود مسئول حكومى يتمتع بالمهارة والاتقان مما يساهم فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وكذلك زيادة رضاء المواطنيين تجاه تحسين الخدمات المقدمة لهم من خلال العمل على تدريب وتأهيل كوادر حكومية من مقدمى الخدمات الجماهيرية للشباك الأمامى داخل جميع المحافظات.