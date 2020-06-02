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انطلاق مبادرة "المسؤل الحكومى المحترف" فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:14 م
انطلاق مبادرة "المسؤل الحكومى المحترف" فى الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أعلنت محافظة الإسماعيلية في بيان لها  عن فتح باب التقدم للعاملين والوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة لها للالتحاق والمشاركة بالدورة التدريبية ضمن المبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف" ضمن محافظات المرحلة الثالثة والتى تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المحافظة وذلك وفقًا لتوجه الدولة بشأن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنيين تزامنًا مع التحول الرقمى والعمل على وجود مسئول حكومى يتمتع بالمهارة والاتقان مما يساهم فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وكذلك زيادة رضاء المواطنيين تجاه تحسين الخدمات المقدمة لهم من خلال العمل على تدريب وتأهيل كوادر حكومية من مقدمى الخدمات الجماهيرية للشباك الأمامى داخل جميع المحافظات.

وأضاف بيان محافظة الإسماعيلية: يشترط للمتقدمين الراغبين فى الالتحاق بالمبادرة أن يكون من العاملين بالديوان العام للمحافظة أو الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية التابعة لها وإلا يزيد سن المتقدم عن ٤٥ سنة وحاصل على مؤهل عالى ويتعامل مباشر بالجمهور كمقدمة خدمات ويتم التقديم عن طريق الرابط المخصص وهو .. https://gov.nta.eg/apex/f?p=PCS_ISMILLIA:MAIN_PAGE لضمان الشفافية الكاملة وإتاحة الفرصة للجميع.
وتهدف المبادرة إلى وضع أسس ومعايير ثابتة وواضحة لمظهر وسلوك الموظف الحكومى مقدم الخدمات الجماهيرية ليكون على مستوى لائق من الكفاءة والفاعلية.

 


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