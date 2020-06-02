وأضاف أن هذه العملية تاتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين.
وفي سياق متصل أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن تطهير مناطق غرب داقوق ووادي الشاي وتفكيك عربة مفخخة متروكة في قرية السماكة السفلى في كركوك ضمن العمليات.

كما تمكنت قوات الحشد الشعبي العراقي من تفكيك عبوتين ناسفتين جنوب غربي صلاح الدين.