بغداد (أ ش أ)

أعلن الناطق الاعلامى للقائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أبطال العراق العسكرية بمرحلتها الثانية، وقال رسول - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إنه " بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية لتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك، بمساحة 738.5 كيلو متر مربع.