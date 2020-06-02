اليوم السابع
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انتحارى يفجر نفسه داخل مسجد بالمنطقة الدبلوماسية فى العاصمة الأفغانية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:48 م
انتحارى يفجر نفسه داخل مسجد بالمنطقة الدبلوماسية فى العاصمة الأفغانية تفجير
كتب سمير حسنى

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فجر انتحاري نفسه داخل مسجد بالمنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الثلاثاء، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

فى غضون ذلك، قال مراقبون مستقلون للعقوبات فى الأمم المتحدة فى تقرير نُشر الإثنين ، إن الروابط بين حركة طالبان، وبخاصة فرع شبكة حقانى الموالى لها، وتنظيم القاعدة لا تزال وثيقة وذلك على الرغم من اتفاق بين الحركة وواشنطن يأمل فى وضع حد لها.

 
 

وأضاف المراقبون فى تقرير لمجلس الأمن الدولى "تشاورت طالبان بانتظام مع القاعدة خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة وعرضت ضمانات بأنها ستحافظ على الروابط التاريخية بينهما". وأشار إلى أن الروابط ترجع إلى أواصر الصداقة والمصاهرة والقتال المشترك والتعاطف الفكري.

 

ويمكن لاتفاق مبرم فى 29 فبراير بين طالبان والولايات المتحدة، أن يمهد الطريق أمام انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان. وبموجب الاتفاق، تعهدت الحركة بمنع القاعدة من استغلال الأراضى الأفغانية فى تهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها.

ويلزم الاتفاق الولايات المتحدة بخفض وجودها العسكرى فى أفغانستان إلى 8600 جندى بحلول منتصف يوليو ، وهو مستوى قال مسؤولون أمريكيون وآخرون فى حلف شمال الأطلسى إنه تحقق تقريبا الأسبوع الماضي، على أن يصل عدد هذه القوات إلى صفر بحلول مايو 2021 إذا سمحت الظروف.


الإرهاب

أفغانستان

طالبان

كابول

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