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الصيف يبدأ جغرافيا السبت 20 يونيه وطوله 92 يوما و 17 ساعة و 53 دقيقة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:11 ص
الصيف يبدأ جغرافيا السبت 20 يونيه وطوله 92 يوما و 17 ساعة و 53 دقيقة الشمس - الانقلاب الصيفى
كتب محمود راغب

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حوالى 18يوما تقريبا بات يفصلنا على انتهاء فصل الربيع والذى بدأ جغرافيا 21 مارس الماضى، فبعد الانقلاب الشتوى بدأت حركة الشمس تدريجيا نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء فتزداد فترة إشراقها فى نصف الكرة الشمالى، وتنقص فى نصف الكرة الجنوبى وهكذا حتى تعامدت أشعتها تماما على خط الاستواء يوم 21 مارس الماضى "الاعتدال الربيعى" فتساوى طول الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، وحدث الاعتدال الربيعى فى النصف الشمالى للكرة الأرضية والاعتدال الخريفى فى النصف الجنوبى للكرة الأرضية.

وتدور الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحث الفصول الأربعة " الشتاء – الربيع – الصيف – الخريف".

ووفقا للحسابات الفلكية، حوالى 18 يوما بات يفصلنا عن الإنقلاب الصيفى والذى يبدأ 20 يونيو، فبعد الاعتدال الربيعى استمرت حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا ويواصل ميل أشعة الشمس فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيا وينقص طول الليل بينما يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى حيث تصبح أشعة الشمس عمودية تماما على مدار السرطان يوم 20 من يونيو "الانقلاب الصيفى" فيحدث الصيف فى نصف الكرة الشمالى ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبى، فيبدأ الصيف جغرافيا السبت 20 يونيو وطوله 92 يوما و 17 ساعة و 53 دقيقة.

وفى يوم الانقلاب الصيفى يبلغ طول النهار أقصاه فى نصف الكرة الشمالى ، وفى هذا اليوم أيضا لا تغرب الشمس بالسنبة للأماكن الواقعة فى المنطقة المتجمدة الشمالية ويظل النهار لمدة 24 ساعة وتسمى هذه الظاهرة ظاهرة شمس منتصف الليل، وفى نفس الوقت لا تشرق الشمس بالنسبة للأماكن الواقعة فى المنطقة المتجمدة الجنوبية فيسود الليل لمدة 24 ساعة وعكس ذلك أثناء الانقلاب الشتوى.

 

 

 

 


الانقلاب الصيفى

الصيف

فصل الصيف

فصل الشتاء

فصل الخريف

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