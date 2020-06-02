الصحة عن انخفاض عدد إصابات كورونا اليوم: لا يعتبر مؤشرا لتراجع انتشار الفيروس

كتب عامر مصطفى

قال مسئول بوزارة الصحة والسكان، إن التغيير اليومى فى عدد الإصابات اليوم عن أمس لا نستطيع أن نعتبره مؤشرًا لتراجع انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن التوقعات في انتشار الفيروس من عدمه، محدودة قليلا.



وأضاف المسئول، فى مداخلة تليفزيونية، أن زيادة الأعداد الذي حدث خلال الفترة الأخيرة نتج عنه مجموعة من القرارات والاستعدادات، من أهمها زيادة عدد المستشفيات التي سيصل عددها إلى 367 مستشفى خلال الفترة المقبلة.



وكشف عن اعتماد الوزيرة مجموعة من التحاليل والإشاعات على الصدر على تشخيص كورونا وبدء تلقي البروتوكول العلاجي، بدون انتظار تحليل الـpcr.