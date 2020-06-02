الصحة عن انخفاض عدد إصابات كورونا اليوم: لا يعتبر مؤشرا لتراجع انتشار الفيروس

قال مسئول بوزارة الصحة والسكان، إن التغيير اليومى فى عدد الإصابات اليوم عن أمس لا نستطيع أن نعتبره مؤشرًا لتراجع انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن التوقعات في انتشار الفيروس من عدمه، محدودة قليلا.
وأضاف المسئول، فى مداخلة تليفزيونية، أن زيادة الأعداد الذي حدث خلال الفترة الأخيرة نتج عنه مجموعة من القرارات والاستعدادات، من أهمها زيادة عدد المستشفيات التي سيصل عددها إلى 367 مستشفى خلال الفترة المقبلة.
وكشف عن اعتماد الوزيرة مجموعة من التحاليل والإشاعات على الصدر على تشخيص كورونا وبدء تلقي البروتوكول العلاجي، بدون انتظار تحليل الـpcr.
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.
وأوضح بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة ، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة