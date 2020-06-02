اليوم السابع
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السفير السعودى باليمن: نعمل على تنفيذ 127 مشروعا تنمويا لليمنيين

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:52 م
السفير السعودى باليمن: نعمل على تنفيذ 127 مشروعا تنمويا لليمنيين سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
إيمان حنا

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كتب سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمى بـ "تويتر"، أشار فيها إلى أن السعودية قدمت اقتصادياً دعماً مباشراً لليمن بـ 7.8 مليار دولار، منذ عام 2012م حيث دعمت البنك المركزي اليمني بوديعة ب 3.2 مليار دولار، ومشتقات نفطية لتشغيل محطات توليد الكهرباء بمبلغ 4.15 مليار دولار على عدة أعوام، بالإضافة إلى 435 مليون دولار لصندوق الرعاية الاجتماعية".

وأضاف أنه على الصعيد التنموى تعمل المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تنفيذ 175 مشروعاً ومبادرة حتى الآن منها: 45 في قطاع التعليم، و18 في قطاع الصحة، و20 في قطاع الطاقة، و30 في قطاع المياه، و13 في قطاع الزراعة والثروة السمكية، و23 في قطاع النقل، و26 في قطاع المباني الحكومية.

ومن جانبه أكد محافظ المهرة اليمنية محمد علي ياسر أن اليمنيين يترقبون بكل أمل نتائج مؤتمر المانحين، وأنه يفتح نافذة في أفق مظلم تعيشه الساحة اليمنية من انهيار في شتى مناحي الحياة.

وثمن في تصريح له،وفق العربية، وقوف المملكة قيادة وشعبًا مع الشعب اليمني في جميع الظروف، وقال: "هذا ليس بجديد على المملكة التي كانت سباقة ولا زالت في تبني المؤتمرات واستضافتها وتقديم المساعدات بجميع أشكالها للمتضررين في جميع دول العالم ولليمن بشكل خاص".

ومن جهة أخرى كشفت بريطانيا ، أنها ستعلن عن مساعدات لليمن بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني في مؤتمر الرياض.

وأكد أن أن مؤتمر المانحين لليمن لعام هو استمرارا لجهود سعودية مستمرة في خدمة الشعب اليمني، إنسانياً واقتصادياً وتنموياً، إذ تعد المملكة أكبر الداعمين لليمن، بإجمالي قيمة مساعدات إنسانية وتنموية بلغت حوالي 17 مليار دولار.

 


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اليمن

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